یک واحد آموزشی در پروژه های مسکن مهر سمنان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، عباس رهی شامگاه سه شنبه در نشست شورای مسکن شهرستان دامغان گفت: استان سمنان محل رقابت انبوه سازان مسکن شده است.

وی با تاکید بر اینکه در ساخت و ساز مسکن به هیچ وجه اجازه سوء استفاده افراد را نخواهیم داد، گفت: مدیران باید در عرصه مسکن مهر با اقتدار عمل کنند .

استاندار سمنان گفت: طرح مسکن مهر باید با اقتدار مدیران تا پایان سال 89 به نتیجه برسد و مسئولان اجرایی، اتحادیه ها و تعاونی ها در مسکن مهر باید نسبت به مردم پاسخگو باشند.

به گفته وی، در دامغان برای ساخت یک هزار و 731 واحد مسکونی طرح مهر قرارداد منعقد شده که از این تعداد یک هزار و 431 واحد موفق به اخذ پروانه ساخت شده اند .

استاندار سمنان ادامه داد: یک هزار و 368 واحد تسهیلات آماده سازی دریافت کرده اند و 412 واحد نیز موفق به اخذ تسهیلات ساخت شده اند و از واحدهای مسکن مهر در دامغان 844 واحد به مرحله اتمام اسکلت و سقف رسیده اند .