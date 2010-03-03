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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۴۴

رهی:

یک واحد آموزشی در پروژه های مسکن مهر سمنان ایجاد می شود

یک واحد آموزشی در پروژه های مسکن مهر سمنان ایجاد می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: استاندار سمنان گفت: یک واحد آموزشی در پروژه های مسکن مهر شاهرود، دامغان و سمنان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، عباس رهی شامگاه سه شنبه در نشست شورای مسکن شهرستان دامغان گفت: استان سمنان محل رقابت انبوه سازان مسکن شده است.

وی با تاکید بر اینکه در ساخت و ساز مسکن به هیچ وجه اجازه سوء استفاده افراد را نخواهیم داد، گفت: مدیران باید در عرصه مسکن مهر با اقتدار عمل کنند.

استاندار سمنان گفت: طرح مسکن مهر باید با اقتدار مدیران تا پایان سال 89 به نتیجه برسد و مسئولان اجرایی، اتحادیه ها و تعاونی ها در مسکن مهر باید نسبت به مردم پاسخگو باشند.

به گفته وی، در دامغان برای ساخت یک هزار و 731 واحد مسکونی طرح مهر قرارداد منعقد شده که از این تعداد یک هزار و 431 واحد موفق به اخذ پروانه ساخت شده اند.

استاندار سمنان ادامه داد: یک هزار و 368 واحد تسهیلات آماده سازی دریافت کرده اند و 412 واحد نیز موفق به اخذ تسهیلات ساخت شده اند و از واحدهای مسکن مهر در دامغان 844 واحد به مرحله اتمام اسکلت و سقف رسیده اند.

رهی با اشاره به اینکه 744 واحد مسکونی مهر در دامغان در دریافت تسهیلات مشکل دارند، گفت: مشکل پرداخت تسهیلات توسط بانک صادرات در دامغان تا پایان امسال باید برطرف شود.

کد مطلب 1044825

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