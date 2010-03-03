نتانیاهو برای مذاکره با سوریه و سفر فوری به این کشور آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نخست وزیر کابینه رژیم صهیونیستی در گفتگو با الشرق الاوسط اعلام کرد: "بنیامین نتانیاهو" برای سفر فوری به دمشق و از سرگیری مذاکرات بدون پیش شرط آمادگی دارد.

دفتر نتانیاهو در این باره اعلام کرده است که این مسئله در واکنش به اظهارات منتسب به برخی از مقامات سوری بوده است، که برای قبول طرح مرحله ای و تدریجی رژیم صهیونیستی از بلندی های جولان در قبال عادی سازی روابط اعلام آمادگی کرده بودند.

بر این اساس، دفتر نخست وزیر کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که نتانیاهو برای سفر فوری به دمشق و دیدار با "بشار اسد" در سوریه و یا دعوت وی به قدس و حتی دیدار با اسد در کشوری ثالث آمادگی دارد.

این در حالی است که اخیرا روزنامه گاردین در مصاحبه ای که ادعا شده است، در ماه دسامبر گذشته ( دی ماه) با "ولید المعلم" وزیرخارجه سوریه انجام شده، از ابراز آمادگی دمشق برای قبول طرح مرحله ای عقب نشینی رژیم صهیونیستی از بلندی های جولان خبر داده بود.