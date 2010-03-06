جزئیات برنامه عملیاتی طرح بازرسی نوروزی

سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز از یازدهم اسفندماه در کشور آغاز شده است، گفت: پیرو مذاکرات و اطلاع رسانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در طرح ویژه بازرسی نوروز، برنامه عملیاتی این طرح از یازدهم اسفندماه در سراسر کشور آغاز شده است.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سازمان در اجرای طرح بازرسی ویژه ایام نوروز بنا دارد که اولویت نظارت و بازرسی را معطوف به عمده ترین کالاها و خدماتی که بیشترین تقاضا را در این ایام دارند، معطوف کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، نظارت ویژه ای بر البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، لبنیات، مواد پروتئینی، قند و شکر، روغن، برنج، میوه و تره بار و شرکتهای حمل و نقل مسافربری درون شهری و برون شهری، اماکن سیاحتی، زیارتی و تفریحی، واحدهای اقامتی و رستورانها تدارک دیده شده است.

تقوی تاکید کرد: تلاش ما این است که تا بیستم فروردین ماه سال 89 این طرح ادامه یابد، اما اگر لازم باشد به طور قطع مدت زمان بازرسی را تمدید خواهیم کرد.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، این سازمان بر جریان تامین و توزیع و قیمت اقلام پرمصرف نظارت خواهد کرد؛ ضمن اینکه بخشی از این طرح به نظارت بر محل های نگهداری کالا، سردخانه ها و انبارهای نگهداری کالا اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: بنگاههای صنفی ملزم به رعایت صدور فاکتور و نصب برچسب قیمت هستند، ضمن اینکه بر نحوه ارایه کالا در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا نیز نظارت بعمل خواهد آمد.

تقوی با بیان اینکه واحدهای خرده فروشی و عمده فروشی باید رعایت سود قانونی را داشته باشند، خاطرنشان کرد: نظارت این طرح بر خدمات پس از فروش، نحوه بسته بندی و شناسنامه کالا نیز معطوف خواهد بود.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تجهیز اکیپهای سیار و ثابت برای حضور در مراکز پرتردد و نقاط اصلی شهر خبرداد و گفت: بحث رسیدگی به شکایات مردم از جمله مباحثی است که هدفگذاری شده است. بر این اساس، مردم می توانند از طریق شماره تلفن 124 که به صورت شبانه روزی فعال است، نظرات، شکایات و پیشنهادات خود را به سازمان بازرگانی استانها منعکس کنند.

وی اظهار داشت: زمان رسیدگی به شکایات در تهران نیم ساعت و در شهرستانها پانزده دقیقه است.