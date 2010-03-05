پروفسور راجر کریسپ استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد در مورد اینکه چه عوامل و ترتیباتی هویتهای فردی و ملی را در عصر جهانی شدن می‌سازند، به خبرنگار مهر گفت: تأثیر جهانی شدن بر هویت کمتر از آن چیزی است که پیش بینی شده بود. چنین پیش بینی شده بود که جهانی شدن تأثیر زیادی بر هویتهای ملی و محلی خواهد داشت ولی در عمل چنین نمی شود و حداقل تا آینده نزدیک می‌توان چنین ادعایی را صادق دانست.

مؤلف "دلایل عقلانی و خیر" تصریح کرد: علت این است که هویتها بیشتر بر مبنای عوامل جغرافیایی و محلی ساخته شده‌اند. هویتها هنوز هم بر اساس فرهنگهای محلی ساخته می‌شوند تا جهانی. آنچه تعیین کننده و سازنده هویت افراد و ملتهاست مبتنی بر مؤلفه‌های ملی و بومی است.

جهانی شدن برخی مؤلفه‌های سازنده هویتی را با چالش مواجه ساخته است

وی افزود: درست است که جهانی شدن فرایندی است که برخی مؤلفه‌های سازنده هویتی را با چالش مواجه ساخته است ولی هنوز هم عوامل ملی، بومی و محلی در ساختن این هویتها نقش دارند.

مؤلف "دیدگاه ارسطو درباره نفس" در ادامه گفت: در واقع این هویتهای محلی و بومی هستند که خود را در یک چشم انداز جهانی مشاهده می‌کنند.

وی یادآور شد: البته این به معنای نادیده گرفتن نقش ارتباطات در شکل دهی به هویتها نیست. در طول تاریخ با گسترش تعاملات و ارتباطات ملتها به طور فزاینده‌ای با یکدیگر ارتباط برقرار کرده‌اند. این گسترش ارتباطات باعث شده تا هویتهای محلی و بومی در مقایسه با گذشته خود رو به افول گذارند.

وی افزود: گسترش ارتباطات و دغدغه‌‌های جهانی باعث شده هویتهای جهانی نیز شکل بگیرد. به عنوان مثال طرفداران محیط زیست با هویت "سبز" خوانده می‌شوند.

این فیلسوف برجسته معاصر در پایان گفت: در واقع گسترش ارتباطات و تبادل آراء و اندیشه‌ها در سطح جهانی هویتهایی را ایجاد کرده که دغدغه‌های یکسانی دارند و بر این اساس در هویتهای جدید، هویتهای بومی تضعیف شده است.