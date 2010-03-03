وحدت استراتژی است، تاکتیک نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه سه شنبه در نشست با خبرگزاریهای استان افزود: خداوند در دلهای همه ما ریسمانی قرار داده که رشته محبت وعشق بذات اقدس الهی است و میزانی برای این عشق و محبت تعیین کرده که کتاب مقدس آسمانی است.

وی اظهار داشت: مسلمان واقعی کسی است که تلاش کند امت اسلامی یکپارچگی مورد نظر اسلام و قرآن را کسب کند.

گلستان نماد وحدت است

وی خاطرنشان کرد: دوستی حاکم بین شیعه و برادران و خواهران اهل سنت استان گلستان نمونه بارز وحدت در این منطقه است و مردم استان اعم از شیعه و اهل سنت همه به خاندان پیامبر (ص) عشق می ورزند و با آموزه های دینی و مشترکات مذهبی، با وحدت و برادری در کنار هم زندگی می کنند.

به گفته آیت الله نورمفیدی، بنابراین باید با برنامه ریزی و تلاش هر چه بیشتر، زمینه های وحدت را در جامعه اسلامی فراهم کنیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان، با تاکید بر ضرورت وحدت شیعه و سنی وخنثی سازی توطئه دشمنان اسلام بیان داشت: سیطره سیاسی و فرهنگی غرب و نهاد شیطانی آمریکا همواره چون سدی در برابر وحدت ملتهای مسلمان خودنمایی می کند.

وی یادآورشد: جهان اسلام بویژه در قرن اخیر از این باب بزرگترین ضربه را از تشتت و اختلاف خورده است بطوریکه دشمن در سرزمینهای اسلامی چون فلسطین،افغانستان،عراق و... مأوی گزیده است و باید ستم وارده بر امت اسلامی را با اتحاد و یکدلی پاسخ داد و دشمن را سرجای خود نشاند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در باره اینکه برگزاری کنگره شعر اهل بیت (ع) تا چه اندازه می تواند در تقریب بین شیعه وسنی تاثیرگزار باشد، اظهار داشت: برگزاری کنگره شعر اهل بیت (ع) و مراسم جشن و سرور میلاد مبارک فخر کائنات و ششمین امام معصوم (ع) توسط برادران عزیز شیعه و سنی تقویت مشترکات دینی بین پیروان اسلامی است و تجلیل از مقام شامخ ائمه هدی(ع) از زبان شعرای اسلامی و بیان فضائل و منزلت آنها می تواندروز بروز موجب تقویت و تحکیم بیشتر وحدت امت اسلامی شود.