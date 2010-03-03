هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا تا کنون 1200 پاکستانی را کشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، "بنیاد آمریکای جدید" در خبری اعلام کرد که طی شش سال گذشته در پاکستان یک هزار و 200 نفر توسط هواپیماهای آمریکا کشته شده اند.

در این مطلب آمده است: ارتش آمریکا از سال 2004 تاکنون 114 مورد حمله هوایی داشته و یک سوم از پاکستانی هایی کشته شده در این حملات غیر نظامی هستند و این در حالی است که آمریکا مدعی است در این حملات شبه نظامیان و ستیزه جویان طالبان را هدف قرار داده است.

حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در چند سال گذشته یکی از موارد اختلاف اسلام آباد و واشنگتن بشمار می رود.

ارائه این آمار از سوی یک مؤسسه آمریکایی در حالی است که پیشتر منابع پاکستانی از آمارهای متفاوتی در این زمینه خبر داده بودند.