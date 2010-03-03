  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۲

در حملات مختلف؛

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا تا کنون 1200 پاکستانی را کشته اند

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا تا کنون 1200 پاکستانی را کشته اند

یک مرکز تحقیقات در واشنگتن اعلام کرد که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی تاکنون 1 هزار و 200 نفر را در پاکستان کشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "بنیاد آمریکای جدید" در خبری اعلام کرد که طی شش سال گذشته در پاکستان یک هزار و 200 نفر توسط هواپیماهای آمریکا کشته شده اند.

در این مطلب آمده است: ارتش آمریکا از سال 2004 تاکنون 114 مورد حمله هوایی داشته و یک سوم از پاکستانی هایی کشته شده در این حملات غیر نظامی هستند و این در حالی است که آمریکا مدعی است در این حملات شبه نظامیان و ستیزه جویان طالبان را هدف قرار داده است.

حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در چند سال گذشته یکی از موارد اختلاف اسلام آباد و واشنگتن بشمار می رود.

ارائه این آمار از سوی یک مؤسسه آمریکایی در حالی است که پیشتر منابع پاکستانی از آمارهای متفاوتی در این زمینه خبر داده بودند.

کد مطلب 1044841

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها