پایان تحریم یکساله نمایشگاه کتاب پاریس

احسان‌الله حجتی رئیس این موسسه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر پایان تحریم یکدوره‌ای نمایشگاه یادشده از سوی ایران، گفت: موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به نمایندگی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در نمایشگاه کتاب پاریس حضور می‌یابد.

وی افزود: سعی می‌کنیم بر مبنای فضایی که در اختیارمان قرار می‌گیرد، به معرفی نشر ایران بپردازیم.

رئیس موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی در عین حال از انتخاب چند ناشر برای حضور در این نمایشگاه خارجی خبر داد و گفت: به زودی کارهای مربوط به حضور مهمانان ایرانی این نمایشگاه انجام می‌شود و در فروردین ماه به پاریس می‌رویم.

مسئولان نمایشگاه بین‌المللی کتاب پاریس سال گذشته از رژیم صهیونیستی برای حضور در این نمایشگاه به عنوان مهمان ویژه دعوت کردند که این اقدام با تحریم برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران روبرو شد.

بیست و نهمین دوره این نمایشگاه که به صورت سالانه و از سال 1981 دایر است، در هفته دوم فروردین 89 برگزار می‌‌شود.