وضعیت نظافت شهر زنجان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی‌نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد عمران شهری با تأکید بر اینکه با همه اقدامات صورت گرفته در زمینه حوزه عمران شهری باز هم با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم، گفت: اگر اقدامات موجود در خصوص عمران شهری صورت نمی‌گرفت وضعیت کنونی هم دور از دسترس بود.

وی با یادآوری اینکه با وجود برگزاری 19 جلسه ستاد عمران شهری و همچنین بیش از 30 تا 35 جلسه در خصوص ساماندهی عمران شهری باز هم شاهد وضعیت نامطلوب در زمینه عمران شهری هستیم ادامه داد: باید دغدغه همه مسئولان استانی و شهرداری، توسعه عمران شهری باشد.

رئوفی‌نژاد همچنین خواستار سرعت بخشیدن به پروژه‌های عمرانی به ویژه در مرکز استان شد و افزود: باید تعامل و هماهنگی لازم در زمینه عمران شهری در استان ایجاد شود.

استاندار زنجان با با اشاره به اینکه نصب تابلو فقط باید به وسیله شهرداری صورت گیرد، از این ارگان خواست تا نسبت به جمع‌آوری تابلوهای متفرقه با هماهنگی نهادهای مربوطه اقدامات لازم را انجام دهد.

رئوفی‌نژاد موافقت خود را با اجرای طرح ترافیک از امروز تا 29 اسفند ماه و در ساعت 17 عصر تا 21 شب در شهر زنجان اعلام کرد و گفت: بر اساس این طرح، خودروهای خدمات عمومی شامل تاکسی و اتوبوس‌های شهری می توانند از محدوده چهار راه سعدی و همچنین امیرکبیر و میدان آزادی تا سبزه‌میدان تردد کنند.

وی همچنین خواستار ایجاد پارکینگ طبقاتی در این محدوده شد و تأکید کرد: این طرح باید با برنامه‌ریزی مناسب در سایر مواقع نیز سال اجرا شود.

استاندار زنجان به اولویت های مهم ستاد عمران شهری در سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر وضعیت آسفالت شهر زنجان مطلوب نیست و باید در زمینه آسفالت‌ریزی یک نهضت عظیم در استان صورت گیرد همچنین توسعه فضای سبز، تعیین تکلیف کشتارگاه صنعتی استان، برنامه‌ریزی در زمینه بازیافت زباله که در گذشته در این خصوص کار شده بود و هم ‌اکنون به حال خود رها شده است، از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد عمران شهری است.

همچنین معاون عمرانی استانداری زنجان نیز از برگزاری 19 جلسه ستاد عمران شهری طی سالجاری در زنجان خبر داد و گفت: در این جلسات 210 طرح مصوب شده که 177 طرح با پیشرفت 85 درصدی تحقق یافته است. همچنین 13 طرح در شرف اجرا بوده و 33 طرح نیز هنوز محقق نشده است.

سعید رفیعی قطع کامل فاضلاب ورودی به رودخانه زنجانرود را از جمله طرح‌های محقق نشده عنوان کرد و افزود: با اجرایی شدن این طرح وضعیت رودخانه زنجانرود ساماندهی خواهد شد.

وی تخریب واحدهای مسکونی غیر مجاز را از مهم‌ترین دستاوردهای ستاد عمران شهری دانست و با اشاره به اینکه تاکنون 30 هکتار از واحدهای مسکونی غیر مجاز تخریب شده است افزود: بحث تخریب واحدهای مسکونی غیر مجاز از طرح‌ها و اولویت‌های مهم استان بود که با جدیت استاندار زنجان، این امر محقق شد.

رفیعی با تأکید بر اینکه اراده مجموعه استان و به خصوص استاندار زنجان بر برخورد و مقابله با هر نوع ساخت و ساز غیرمجاز معطوف شده است ادامه داد: در حال حاضر برنامه‌ریزی خوبی با هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان به منصه ظهور رسیده است.

معاون عمرانی استانداری زنجان نقش رسانه‌ها در خصوص فرهنگ‌سازی مبنی بر مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: رسانه‌های استان نقش تأثیرگذاری را در زمینه فرهنگ‌ سازی برای جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای غیر مجاز ایفاء کرده اند.

رفیعی با اشاره به فرا رسیدن سال نو، بر لزوم ساماندهی وضعیت رودخانه زنجانرود و به خصوص محدوده‌های تاریخی این رودخانه تأکید کرد و افزود: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته از پل میربهاء‌الدین تا جاده بیجار عملیات لایروبی صورت خواهد گرفت تا برای حضور مسافران و گردشگران نوروزی مهیا شود.