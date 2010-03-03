دو میلیون مسافر به قشم سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدى ریخته گر شامگاه سه شنبه در نشست خبری افزود: با 252 فروند شناور شامل 21 لندینگ کرافت (شناور مخصوص حمل خودرو)، 18لنج، سه فروند کشتى، 13 فروند شناور تندرو و 200 فروند اتوبوس دریایى و قایق، جابجایى 12هزار و 500 مسافر نوروزى در هر سفر دریایى، انجام مى شود.

وى گفت: با توجه به فعالیت شبانه روزى اسکله پهل بندرخمیر و لافت قشم و حجم عظیم مسافرانى که با خودروى شخصى وارد جزیره قشم مى شوند، شناورهاى لندینگ کرافت توان جابجایى بیش از 266 خودرو با حدود هزار و 300 مسافر را در هر سفر دریایى دارند.

قائم مقام ستاد دایمى تسهیلات سفرهاى قشم با اشاره به افزایش ظرفیت حمل و نقل دریایى در تعطیلات پایان سال بیان کرد: در راستاى تامین امنیت حمل و نقل دریایى ویژه ایام نوروز 89، یک فروند شناور ناجى در اسکله مسافرى شهید ذاکرى مستقر و در صورت لزوم اقدام به ارائه خدمات مى کند.

وى همچنین از پروازهاى روزانه در مسیر تهران – قشم و بالعکس و نیز پرواز در مسیرهاى قشم - شیراز، قشم - مشهد و قشم - اصفهان براى ارائه خدمات پروازى به مسافران نوروز 89، خبر داد.

ایجاد پست هاى هلال احمر در اسکله ها و بنادر و مسیرهاى گردشگرى و ارایه خدمات امداد جاده اى و امداد خودرویى در ایام نوروز 89 از دیگر موضوعاتى بود که قائم مقام ستاد دایمى سفرهاى قشم به آن اشاره کرد.

ریخته گر همچنین از پیش بینى ورود بیش از یکصد هزار خودرو و دو میلیون تردد مسافرى در ایام نوروز 89 در جزیره زیباى قشم خبر داد و اظهار امیدوارى کرد که با تلاش شبانه روزى کارکنان گمرکات، بنادر، نیروهاى نظامى و انتظامى و کمیته هاى ده گانه سفرهاى قشم، مسافران نوروزى ایام و خاطرات خوبى از سفر به قشم، داشته باشند.

جزیره زیبا و آرام قشم با توجه به سایت هاى مختلف گردشگرى شامل جنگل هاى دریایى حرا، سواحل زیبا، مساجد قدیمى شهر و روستاها، سنگ هاى محل تجمع صدف ها، برکه هاى ساحل جنوبى شهر، چاه پرتغالى ها، قلعه پرتغالى ها، زیارتگاه هاى سید مظفر، شاه شهید و بى بى مریم، باغ هاى سر سبز توریان همه ساله شاهد حضور جمع کثیرى از هموطنانمان است که از اقصى نقاط کشور به این منطقه سفر مى کنند.

بادگیرهاى زیباى بندر تاریخى لافت،کوه هاى منحصر بفرد، غارهاى نمکدان، غارهاى خربس، دره ستاره ها، جزایر ناز، گشت دریایى به جزیره هنگام و تماشاى دلفین ها، صخره هاى پافیلى، ساحل سرمه اى، صنایع دستى و اجراى نقش حنا در این جزیره و گشت دریایى به جزیره هرمز و دیدن بزرگترین فرش خاکى جهان، کوه ادویه، صخره اسپانیایى ها و دره رنگین کمان در این جزیره و تماشاى پرندگان زیباى بومى و مهاجر و فضاهاى سبز شهرى با گل هاى زیباى زینتى و فصلى و نیز مبلمان شهرى و پارک هاى زیبا و خرید از بازار مناسب قشم از دیگر جاذبه هاى ورود انبوه مسافران به این جزیره زیبا و آرام، است.