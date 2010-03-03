بازداشت گانیک موجب تنش در روابط بوسنی-لندن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگرف، پس از بازداشت "ایوب گانیک" درفرودگاه هیسرو لندن، انگلیس باردیگر تبدیل به مرکز مناقشات سیاسی شد.

در پی انتشار خبر بازداشت رئیس جمهوراسبق بوسنی، این کشور از لندن خواست تا نسبت به آزادی گانیک اقدام کند اما انگلیس تا کنون پاسخی به این خواسته نداده است.

دیلی تلگراف می نویسد : بازداشت ایوب گانیک در حالی انجام شد که انگلیس پیش از آن و به دلیل امکان بازداشت "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه اسرائیل و برخی دیگر ازمقامات تل آویو در بریتانیا به دلیل ارتکاب جنایت جنگی، دچارتنش دیپلماتیک شد و لندن نتوانست این اطمینان را به تل آویو بدهد که مقامات اسرائیلی در سفر به انگلیس در امنیت کامل خواهند بود سفر این مقامات به انگلیس لغو شد.

بر اساس این گزارش، گانیک روز جمعه وارد انگلیس شده و زمانی که کارکنان خطوط هوایی بریتانیا متوجه شدند که وی در لیست تحت تعقیب اروپا قرار دارد و در حالی که گانیک در روز دوشنبه قصد خروج از انگلیس را داشت او را بازداشت کرده و مراتب را به مقامات صربستان اطلاع دادند.

در پی این اقدام، صربستان یک درخواست استرداد متهمان را به انگلیس ارسال کرده و خواستارتحویل گرفتن گانیک شد.

بر اساس این گزارش کارشناسان معتقدند ادامه این روند می تواند رابطه انگلیس با سایر کشورها را دچار مشکل کند زیرا در اغلب نقاط جهان که جنگی در جریان بوده مقامات حاضر در آن دست به جنایات جنگی زده اند و از همین رو بریتانیا در صورت سفر آنها به این کشور باید نسبت به بازداشت آنها اقدام کند و همین امر می تواند مناقشات دیپلماتیک زیادی را به وجود بیاورد.