کشورهای اسلامی به جایگاه شایسته ارتقا یابند/ توافقات تهران اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان در اجلاس وزرای صنایع کشورهای عضو گروه دی 8 با اشاره به مشترکات فرهنگی و اسلامی، موقعیت بسیار حساس جغرافیایی در آسیا و آفریقا، جمعیت یک میلیاردی و منابع انرژی این کشورها خاطرنشان کردند: همکاریهای این هشت کشور می تواند الگویی برای تمام کشورهای مسلمان باشد و استمرار همکاریهای صنعتی، یقیناً تأثیرات مثبتی بردنیای اسلام و این هشت کشور خواهد گذاشت.

ایشان با اشاره به حمایت ایران از همکاری کشورهای اسلامی از ابتدای ایجاد گروه دی هشت افزودند: جمهوری اسلامی ایران آماده است دستاوردهای علمی و صنعتی خود را در اختیار کشورهای اسلامی قرار دهد.

رهبر انقلاب اسلامی به استفاده کشورهای سلطه گر از دانش و صنعت برای سلطه بر دیگر کشورها اشاره و خاطرنشان کردند: کشورهای اسلامی باید با استفاده از توانمندیهای عظیم انسانی و منابع سرشار طبیعی، استعدادهای برجسته وهمکاریهای مشترک با یکدیگر، کشورهای خود را به جایگاه شایسته ارتقا دهند.

حضرت آیت الله خامنه ای برضرورت اجرایی کردن توافقات نشست تهران تأکید کردند وافزودند: 8 کشور عضو، خود را موظف به عملیاتی کردن این توافقات بدانند و با ایمان و توکل به خدا در راه افزایش بیش از پیش همکاری ها و پیشرفت صنعتی گام بردارند.

در ابتدای این دیدار محرابیان وزیر صنایع و معادن کشورمان گفت: با ابتکار جمهوری اسلامی ایران، نخستین اجلاس وزرای صنایع کشورهای عضو گروه دی 8 در تهران برگزار شد که نقطه عطفی در همکاریهای این کشورها قلمداد می شود.

محرابیان بیانیه پایانی اجلاس وزرای صنایع گروه دی 8 را در تهران، نقشه راه همکاریهای صنعتی کشورهای عضو برشمرد که با 8 رأی تمام اعضا به تصویب رسید.

همچنین نیهات اَرگون وزیر صنایع و تجارت ترکیه برگزاری اجلاس وزرای صنایع گروه دی 8 در تهران را بسیار موفقیت آمیز برشمرد و ابراز امیدواری کرد این گردهمایی ها بتواند روابط اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو را توسعه دهد و در سایه این اجلاس قدمهای جدیدی برداریم.

وزیر صنایع و تجارت ترکیه افزود: ما مصمم هستیم که تصمیمات اتخاذ شده در این اجلاس را در کشورمان پیگیری و زمینه را برای فعالیت سرمایه گذاران و صاحبان صنایع فراهم کنیم.

دیلیپ باروآ وزیر صنایع بنگلادش نیز در این دیدار، نشست وزرای صنایع دی 8 را در تهران نقطه شروع بسیار خوبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی اعضا و مدرن سازی صنایع و فناوری این کشورها برشمرد و گفت: بیانیه پایانی این اجلاس چارچوب خوبی برای همکاری هاست.

وی افزود: بحران فعلی اقتصاد جهانی به راحتی حل و فصل نمی شود بنابراین کشورهای عضو گروه دی 8 باید در همه زمینه ها همکاری بیشتری داشته باشند.



