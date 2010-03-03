تاخیر بی سابقه در جشنواره موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، مخاطبان این برنامه که قرار بود از ساعت 21 بیننده این کنسرت باشند پشت درهای بسته منتظر ماندند تا اینکه در ساعت 15/22 گروه آماده اجرا شد.

پیش از گروه افغان، گروه های"کادانس" به سرپرستی سید علی حسینی و "کرانه" به سرپرستی محمد طیار در بخش رقابتی از ساعت 30/18 در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه رفته بودند.

گفتنی است گروه هفت نفره افغانی به خوانندگی محمد شریف غزل در این اجرا تعدادی از قطعات موسیقی افغانستان را به همراه گروهش اجرا کرد.از آنجا که این برنامه بروشور نداشت واز این گروه اطلاعاتی در کتاب جشنواره نیز نیامده است از نام و ویژگی قطعات و اسامی اعضای گروه اطلاعی در دست نیست.