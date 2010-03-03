دیپلماسی دولت های جمهوری اسلامی همواره موثر بوده است

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در ارزیابی از دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته گفت: 3 نوع دیپلماسی برخواسته از نوع گرایش های روسای جمهور گذشته اتخاذ شده که به نظر درتمامی این 3 نوع دیپلماسی حکمت، مصلحت و عزت مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اصولا در همه جای دنیا 2 نوع دیپلماسی وجود دارد که یک نوع از آن برخواسته از رژیم ها و تفکرات حاکم بر دولتمردان و نوع دیگراز دیپلماسی برخواسته از متن مردم بوده است.

بادامچیان گفت : نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل مردمی بودن بایستی به دیپلماسی عمومی که ازمتن مردم است توجه بیشتری کند و از آنجایی که این نظام متکی به اسلام و ولی فقیه است مسائل دینی را نیز مورد توجه قرار دهد.

وی با بیان اینکه البته دین اسلام خود نیز مردمی است، گفت: دیپلماسی اسلامی فراتر از هر نوع دیپلماسی بوده و می تواند حتی دیپلماسی عمومی را نیز در بر گیرد.



