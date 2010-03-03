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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۱

بادامچیان در گفتگو با مهر:

دیپلماسی دولت های جمهوری اسلامی همواره موثر بوده است

دیپلماسی دولت های جمهوری اسلامی همواره موثر بوده است

عضو کمیسیون امنیت داخلی و شوراها دیپلماسی دولت های گذشته را متناسب با مقتضیات زمان دانست و گفت: هر کدام از این نوع دیپلماسی ها در زمان خود موثر بوده است.

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در ارزیابی از دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته گفت: 3 نوع دیپلماسی برخواسته از نوع گرایش های روسای جمهور گذشته اتخاذ شده که به نظر درتمامی این 3 نوع دیپلماسی حکمت، مصلحت و عزت مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اصولا در همه جای دنیا 2 نوع دیپلماسی وجود دارد که یک نوع از آن برخواسته از رژیم ها و تفکرات حاکم بر دولتمردان و نوع دیگراز دیپلماسی برخواسته از متن مردم بوده است.

بادامچیان گفت : نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل مردمی بودن بایستی به دیپلماسی عمومی که ازمتن مردم است توجه بیشتری کند و از آنجایی که این نظام متکی به اسلام و ولی فقیه است مسائل دینی را نیز مورد توجه قرار دهد.

وی با بیان اینکه البته دین اسلام خود نیز مردمی است، گفت: دیپلماسی اسلامی فراتر از هر نوع دیپلماسی بوده و می تواند حتی دیپلماسی عمومی را نیز در بر گیرد.
 

کد مطلب 1044854

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