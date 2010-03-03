کنسرت اساتید با تغییراتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که شامگاه سه شنبه با حضور اهالی موسیقی و علاقمندان، محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزارت ارشاد و محمدعلی خبری دبیرجشنواره موسیقی برگزار شد ابتدا محمد اسماعیلی نوازنده تنبک به همراه سعید ثابت نوازنده سنتور به روی صحنه آمدند و قطعاتی از آثار استاد فرامرز پایور را اجرا کردند.

در بخش نخست اجرا که با استقبال تماشاگران حاضر در سالن مواجه شد، سعید ثابت قبل از اجرا طی سخنانی یاد و خاطر فرامرز پایور را گرامی داشت و گفت : خوشحالم که امشب به یاد استاد مسلم موسیقی ایران سنتور می نوازم اما داغ رفتن این بزرگ هیچگاه از ذهن و دلم بیرون نخواهد رفت.

سپس این نوازنده سنتورکه از شاگردان برجسته استاد فرامرز پایور است به همراه محمد اسماعیلی قطعاتی از آثار فرامرز پایور را در دستگاه شور اجرا کرد که مورد استقبال قرار گرفت.

پس از اجرای اساتید ، حاضرین در سالن با تشویقهای فراوان از این دو استاد موسیقی ایران خواستند که قطعات دیگری را اجرا کنند ولی سعید ثابت به کمبود وقت و اجرای دیگر اساتید اشاره کرد و استاد محمد اسماعیلی برای پایان بخشیدن به تشویق ها دسته گل هایی که از سوی برخی تماشاگران دریافت کرده بود به سوی جمعیت حاضر در سالن پرتاب کرد که همین حرکت استاد نیز با تشویق هایی مواجه شد.

قسمت دوم از اجرای اساتید موسیقی پس از استراحت کوتاهی آغاز شد ؛ در این بخش از اجرا که به تکنوازی هادی منتظری و تنبک نوازی یکی از شاگردان بهمن رجبی اختصاص داشت قطعاتی از موسیقی ایران در آواز ابوعطا اجرا شد.

درابتدای این اجرا هادی منتظری یک قطعه ازآثارعلی اصغر بهاری را به یاد این استاد اجرا کرد و در ادامه قطعات دیگری را به صورت بداهه نوازی اجرا کرد ؛ تکنوازی هادی منتظری چندان ادامه نیافت و در لحظاتی که شنوندگان انتظار ادامه برنامه را داشتند او نوازندگی اش را به پایان برد.

اقدام این کمانچه نواز برای حاضرین در تالار سئوال برانگیز بود و پس از اینکه منتظری صحنه را ترک کرد تماشاگران منتظر نشستند تا اینکه بعد از دقایقی از بلندگو اعلام شد که این بخش از کنسرت به پایان رسیده و حاضرین باید سالن را ترک کنند.