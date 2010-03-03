آمریکا 18 فروند اف 16 تحویل پاکستان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز پاکستان، "جفری گلن" سخنگوی نیروی هوایی آمریکا روز سه شنبه گفت: ایالات متحده ماه گذشته هزار بمب MK-82 را تحویل دولت پاکستان داد.

همچنین دولت آمریکا این ماه حدود هزار بمب را به منظور مبارزه با طالبان تحویل دولت پاکستان می دهد. این بمب ها توسط لیزر هدایت می شود و در آن از تکنولوژی پیچیده ای استفاده شده است.

این روزنامه پاکستانی در گزارش خود می نویسد: فروش تسلیحات آمریکا به پاکستان به معنی تمایل واشنگتن به گسترش روابط با اسلام آباد و افزایش همکاری نظامی میان دو کشور است.

آمریکا در تلاش برای تشویق پاکستان برای انجام اقدامات سخت تر علیه طالبان در داخل مرزهای این کشور است.