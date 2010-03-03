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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۵

بکهام پس از جام جهانی به آمریکا باز می‌گردد

بکهام پس از جام جهانی به آمریکا باز می‌گردد

دیوید بکهام ، هافبک تیم فوتبال میلان پس از رقابت‌های جام جهانی 2010 به لس آنجلس گالکسی باز می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلاب اند میل، "دان گاربر" رئیس لیگ حرفه‌ای آمریکا، گفت: بازگشت بکهام به آمریکا یک موفقیت است و شایعات رسانه‌های انگلستان مبنی بر اینکه بازیکن ملی پوش این کشور قصد بازگشت به ایالات متحده را ندارد، درست نیست.

گاربر خاطر نشان کرد: دیوید پس از جام جهانی به اینجا بازمی گردد. من در این خصوص هیچ تردیدی ندارم. بکهام یکی از محبوب ترین آدم های روی سیاره است و در لیگ ما به بازی می پردازد. خود این امر به جهانیان نشان داده که ما برای به خدمت داشتن یک بازیکن بین المللی چقدر جدی بوده‌ایم.

کد مطلب 1044861

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