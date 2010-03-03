به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلاب اند میل، "دان گاربر" رئیس لیگ حرفه‌ای آمریکا، گفت: بازگشت بکهام به آمریکا یک موفقیت است و شایعات رسانه‌های انگلستان مبنی بر اینکه بازیکن ملی پوش این کشور قصد بازگشت به ایالات متحده را ندارد، درست نیست.

گاربر خاطر نشان کرد: دیوید پس از جام جهانی به اینجا بازمی گردد. من در این خصوص هیچ تردیدی ندارم. بکهام یکی از محبوب ترین آدم های روی سیاره است و در لیگ ما به بازی می پردازد. خود این امر به جهانیان نشان داده که ما برای به خدمت داشتن یک بازیکن بین المللی چقدر جدی بوده‌ایم.