بیژن لطفی دبیر این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه " بنیاد ادبیات داستانی ایران نزدیک به یکسال است فعالیتش را آغاز کرده است" اعلام این خبر گفت: هدف اصلی این همایش آشنایی بانوان پیشکسوت و فعال حوزه ادبیات با فعالیتهای بنیاد و متقابلاً ایجاد تعامل ما با آنان است.
وی افزود: بنیاد در سال آینده برنامههایی را برای زنان داستان نویس تدارک دیده که همایش امروز پیشاپیش اعلام حمایتی است از این قشر از نویسندگان.
لطفی درباره برنامههای همایش بانوان داستاننویس اضافه کرد: برای این همایش حدود 100 نویسنده زن از سراسر کشور دعوت شدهاند که از میان آنها می توان به منیژه آرمین، بلقیس سلیمانی، شمسی خسروی، مژگان شیخی، فریبا وفی، مولود قضات، سمیرا اصلانپور و نرگس آبیار اشاره کرد.
به گفته دبیر همایش زنان داستان نویس، محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد و محمدرضا سرشار دبیر جایزه کتاب سال از جمله سخنرانان آن هستند که از ساعت 11 تا 14 امروز چهارشنبه (12 اسفند) در محل هتل انقلاب تهران برگزار میشود.
مسئول برگزاری همایش مذکور همچنین از برگزاری دورههای دیگر آن به صورت سالانه خبر داد.
نظر شما