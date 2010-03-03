نمایش «روزی که ما رفتیم» در قم روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این نمایش نگاه طنز گونه‌ای به حضور سه جوان در جبهه نبرد دارد که در ابتدا نیت و دلیلشان از حضور در جنگ با دیگران متفاوت است و چون فضای جنگ با ذهنیت آنها و پیش‌بینی که کرده بودند همخوانی ندارد، تصمیم به فرار می‌گیرند و در این راه فردی به نام رضا که در پایان مشخص می‌شود فرزند شهید است کمک می‌خواهند، اما با اصرار رضا هر چهار نفر به دفاع در مقابل دشمن می‌ایستند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند.



این نمایش که شامگاه سه شنبه در پلاتوی ماه سازمان جوانان استان قم با حضور تعداد قابل توجهی از علاقه‌‌مندان به هنر نمایشی به روی صحنه رفت، تلاشی از موسسه مهر امروز است.



نمایش «روزی که ما رفتیم» به نویسندگی علی فرحناک و کارگردانی محمد پورصباغیان تهیه شده است.



در این نمایش احسان عسگری، شهاب‌الدین نیازمند، علیرضا نیک‌خواه و محمد پورصباغیان به ایفای نقش می‌پردازند.



لازم به ذکر است ششمین جشنواره تئاتر بسیج استان قم با موضوعات متنوع فرهنگی، دینی، دفاع مقدس و ویژه سال اصلاح الگوی مصرف از دهم اسفندماه آغاز و تا سیزدهم این ماه با اجرای چند نمایش به کار خود ادامه می‌دهد.



در سومین روز این جشنواره نیز نمایش‌های «خاویر» به کارگردانی مصطفی قربانیان و «آخ اگه بارون بزنه» به کارگردانی معصومه زارع به روز صحنه می‌رود.



ششمین جشنواره تئاتر بسیج استان قم به همت معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه علی ابن ابیطالب(ع) و با همکاری نهادهایی از قبیل حوزه هنری، سازمان جوانان، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج هنرمندان، بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و... در حال برگزاری است.