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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۸

نوری المالکی:

دخالت ایران در انتخابات عراق ادعای آمریکا است

دخالت ایران در انتخابات عراق ادعای آمریکا است

نخست وزیر عراق مطرح شدن این مسئله که ایران طرح هایی برای دخالت در انتخابات پارلمانی این کشور دارد را ادعا و نظر آمریکا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الانتقاد لبنان، "نوری المالکی" برخی از جریان های رقیب "ائتلاف دولت قانون" را به دریافت کمک های مالی از کشورهای همسایه متهم کرد.

وی همچنین درباره برخی از شایعات مبنی بر دخالت ایران در انتخابات پارلمانی هفتم مارس (16 اسفندماه) و تاثیرگذاری بر تصمیمات هیئت پاکسازی بعثی ها، تاکید کرد: این مسئله نظر آمریکایی ها است.

نخست وزیر عراق در ادامه افزود: البته اختلافات ایران و آمریکا بر موضوعات بسیاری در عراق تاثیرگذار بوده است، چه آنکه گفتگوهای ما با آنها برای برطرف کردن این اختلافات اثرات قابل توجهی نداشته است.

مالکی با تاکید بر اینکه عراق از توسعه روابط با ایران، سوریه، عربستان و ترکیه استقبال می کند، افزود: البته این روابط نباید بر اساس تشکیل یک جبهه صورت گیرد، چرا که خاورمیانه هزینه این مسائل را که به برخوردهای اقلیمی منجر می شود، پرداخت کرده است.

کد مطلب 1044869

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