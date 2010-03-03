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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۶

کودک 11 ساله از چنگ گروگان گیران آزاد شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان از آزادی گروگان 11 ساله کرمانی خبر داد.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی کرمان گروگان 11 ساله کرمانی پس از گذشته چهار ماه از دست گروگان گیران مسلح آزاد شد.

وی گفت: این کودک 17 آبان ماه توسط یک گروه گروگانگیر مسلح در مسیر عزیمت به مدرسه گروگان گرفته شد.

سرهنگ پریور افزود: بلافاصله پی از این گروگان گیری تیم ویژه تشکیل و رد گروگانگیران در سیستان بلوچستان، فهرج و بم دنبال شد و درنهایت مخفیگاه گروگانگیران در منطقه جبالبارز شناسایی و کودک نجات یافت.

وی افزود: این کودک 11 ساله در مکانی نامناسب توسط گروگانگیرانی که به قصد اخاذی اقدام به گروگرفتن این کودک 11 ساله کرده بودند نگهداری می شد.

کد مطلب 1044870

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