کودک 11 ساله از چنگ گروگان گیران آزاد شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی کرمان گروگان 11 ساله کرمانی پس از گذشته چهار ماه از دست گروگان گیران مسلح آزاد شد.

وی گفت: این کودک 17 آبان ماه توسط یک گروه گروگانگیر مسلح در مسیر عزیمت به مدرسه گروگان گرفته شد.

سرهنگ پریور افزود: بلافاصله پی از این گروگان گیری تیم ویژه تشکیل و رد گروگانگیران در سیستان بلوچستان، فهرج و بم دنبال شد و درنهایت مخفیگاه گروگانگیران در منطقه جبالبارز شناسایی و کودک نجات یافت.

وی افزود: این کودک 11 ساله در مکانی نامناسب توسط گروگانگیرانی که به قصد اخاذی اقدام به گروگرفتن این کودک 11 ساله کرده بودند نگهداری می شد.

