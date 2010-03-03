رهبران احزاب انگلیس با پاسخگویی به پرسش مردم در انظار عمومی موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، "گوردون براون" رهبر حزب کارگر، "دیوید کمرون" رهبر حزب محافظه کار و "نیک کلگ" رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس با حضور در جمع مردم و پاسخگویی به پرسش های آنها در مقابل دوربین های تلویزیون در فاصله چند هفته مانده به انتخابات عمومی موافقت کردند.

بر اساس این گزارش، افراد حاضر در این برنامه باید بهترین رفتار خود را در حضور براون، کمرون و کلگ داشته باشند.

انتخابات عمومی ( پارلمانی ) انگلیس قرار است پیش از تاریخ 3 ژوئن ( 13 خرداد 1389 ) برگزار شود.

روش حضور افراد در این جلسه پرسش و پاسخ به این شکل است که 200 نفر از طریق یک سیسیتم خاص انتخاب شده و در این جلسه شرکت می کنند. رهبران احزاب هیچ اطلاعی از پرسش هایی که قرار است از آنها پرسیده شود ندارند و موظف هستند که تا حد امکان به طور کامل به پرسش ها پاسخ بگویند.

بر اساس این گزارش، مجلس عوام انگلیس هم اکنون 646 کرسی دارد و قرار است در انتخابات آتی به 650 کرسی افزایش بیابد.

بر همین اساس حزب کارگر هم اکنون 365 کرسی، حزب محافظه کار 198 و حزب لیبرال دموکرات 62 کرسی در مجلس عوام در دست دارند.

حزب کارگر به مدت سه دوره ( هر دوره چهار سال ) است که قدرت را در انگلیس در دست دارد اما با توجه به اوضاع جاری در بریتانیا کارشناسان پیش بینی می کنند که ترتیب کرسی های در اختیار این احزاب در مجلس آتی دستخوش تغییرات اساسی شود.