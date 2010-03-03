شورای حکام امروز گزارش آمانو درباره ایران را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای حکام در نشست امروز خود گزارش جدید "یوکیو آمانو" درباره ایران را بررسی می کنند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 10 اسفند در سخنان افتتاحیه نشست شورای حکام بدون توجه به اعتراض گروه "نم" به گزارش مبهم اخیرش درباره ایران مدعی شد که تایید ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران دشوار است.

بر این اساس وی که به ظاهر تلاش فراوانی در انتخاب واژه های مورد نظرش در این مورد انجام می داد، مدعی شد که تایید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران دشوار است.

آمانو در سخنان خود همچنین به ادامه بازرسیهای آژانس از فعالیتها و تاسیسات هسته ای ایران به منظور راستی آزمایی برنامه هسته ای این کشور اشاره کرد.

118 عضو جنبش غیر متعهدها (گروه نم) روز 10 اسفند با صدور بیانیه ای به گزارش مبهم اخیر آژانس درباره ایران اعتراض کرده و خواستار پاسخ آمانو در این باره شدند.

در همین رابطه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اظهارات اخیر یوکیو آمانو درباره تهران گفت: امیدواریم که آمانو رویکردش را درقبال ایران تغییر دهد.

علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه‌ نشست وزرای اقتصادی هشت کشور در حال توسعه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با اعلام اینکه اظهارات آمانو علیه برنامه‌ هسته ‌ای ایران جانبدارانه است، گفت: امیدواریم این دیپلمات ژاپنی تغییر موضع دهد.

نشست 5 روزه شورای حکام که از روز دوشنبه 10 اسفند درشهر وین پایتخت اتریش آغاز به کار کرده، بعنوان نخستین نشست سالانه این شورای 35 عضوی از اول تا پنجم مارس برابر با دهم تا چهاردهم اسفند، ادامه خواهد داشت.