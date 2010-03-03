تهیه کننده "قفسه رنج" از حضور در مراسم اسکار منع شد

به گزارش مهر از ورایتی آکادمی علوم و هنر های سینمایی دیروز اعلام کرد در واکنش به رفتار غیر قانونی شارتیه ،این تهیه کننده حق ورود به مراسم هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار که یکشنبه شب آینده در سالن کداک تیه تر لس آنجلس برگزار می شود را ندارد.



شارتیه هفته گذشته با زیر پا گذاشتن قوانین آکادمی و ارسال ایمیل به اعضای صاحب حق رای از آنان خواسته بود فیلم "آواتار" را به عنوان بهترین فیلم انتخاب نکنند و در مقابل "قفسه رنج" را برگزینند.اما آکادمی اعلام کرد به دلیل این رفتار نسنجیده در صورت انتخاب "قفسه رنج" به عنوان بهترین فیلم ،مجسمه اسکار به شارتیه در مقام تهیه‌کننده اعطا خواهد شد اما این امر در سالن کداک تیه تر صورت نخواهد گرفت.



پس از اعتراض کمیته اجرایی آکادمی نسبت به رفتار شارتیه ،این تهیه کننده بابت زیر پا گذاشتن قوانین آکادمی به طور رسمی عذر خواهی کرد.بر اساس قوانین آکادمی پس از اعلام اسامی نامزد ها هیچ یک از دست اندرکاران فیلم های نامزد حق برقراری تماس با اعضا و توصیه به آنان را ندارند.



شارتیه که از تهیه کنندگان سینمای مستقل آمریکا به شمار می رود در متن ایمیل خود نوشته بود : اگر هر کس به یک یا دو نفر از دوستانش توصیه کند، ما برنده می شویم نه آن فیلم 500 میلیون دلاری .ما اهالی سینمای مستقل نیاز داریم تا فیلمی از جنس کار های خودمان برنده جایزه اسکار شود.پس اگر به برتری این فیلم اعتقاد دارید به ما کمک کنید.



"قفسه رنج" که با بودجه ای معادل 20 میلیون دلار ودر چارچوب مناسبات سینمای مستقل تولید شده در 9 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار است.



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