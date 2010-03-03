استقبال از "گالیله" در حد انتظار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر تا پایان سال جاری میزبان پنج اثر نمایشی است که در سالن‌های اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش اجرا می‌شوند. نمایش "گالیله" نوشته مشترک سعید شاهسواری و داریوش فرهنگ با کارگردانی فرهنگ اثری است که از 13 بهمن‌ماه در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه رفته است. "گالیله" برداشتی آزاد از نمایشنامه "زندگی گالیله" اثر برتولد برشت بوده که فرهنگ بعد از 30 سال دوری از تئاتر به صحنه برده است.



انتظار می‌رفت سالن اصلی تئاتر شهر با حضور داریوش فرهنگ و همچنین بازیگرانی چون امین تارخ و مسعود کرامتی پذیرای خیل عظیم مخاطبان تئاتر باشد اما با آمار به دست آمده طی 17 اجرای نمایش گروه تئاتر "پیاده" در جدیدترین اثر خود با استقبال مخاطبان مواجه نشده است. نمایش "گالیله" با 17 اجرا در سالن 579 نفری اصلی تئاتر شهر میزبان سه هزار و 368 تماشاگر بوده که آمار مورد قبولی برای نمایشی در سالن اصلی تئاتر نیست.



موفق نبودن نمایش "گالیله" در جذب مخاطب نشان دهنده این است که مخاطبان تئاتر تنها به واسطه برخی نام‌ها جذب سالن تئاتر نمی‌شوند و نوع نگاه و کیفیت اثر نیز در جذب مخاطب تأثیرگذار است. همواره مدیران تئاتری گفته‌اند که سالن اصلی تئاتر شهر ویترین تئاتری کشور است پس باید ویترین تئاتری کشور در جذب مخاطب موفق باشد و کسب موفقیت آثار نمایشی اجرا شده در این سالن می‌تواند در استقبال مخاطبان از کلیه آثار مجموعه مؤثر باشد.



"گالیله" روایتگر زندگی دانشمند ایتالیایی‌ است اعلام کرد زمین مرکز هستی نیست و به دلیل این ادعا از طرف کلیسا به جرم تکفیر با مشکلات فراوانی در زندگی مواجه شد. رحیم نوروزی،‌ مهدی بجستانی،‌ نعمت اسدالهی و نورا هاشمی از جمله بازیگران دیگر نمایش "گالیله" داریوش فرهنگ هستند.



اما اجرای نمایش "داستان یک پلکان" به کارگردانی رضا گوران که در سالن 115 نفری قشقایی به صحنه می‌رود با استقبال خوب مخاطبان تئاتری همراه است. "داستان یک پلکان" داستان سه نسل را از زاویه دید یک پلکان روایت می‌کند که درگیر روزمرگی زندگی شده و فقدان عشق در زندگی‌شان تأثیرگذار است.



نمایش جدید گوران که از 13 بهمن‌ماه در سالن 115 نفری قشقایی به صحنه رفته با 17 اجرا میزبان یک هزار و 878 تماشاگر بوده است. مهدی پاکدل، صابر ابر، امیررضا دلاوری، بهناز جعفری و بهنوش طباطبایی از جمله بازیگران نمایش "داستان یک پلکان" هستند.



نمایش "عیش و نیستی" نیز با کارگردانی ایرج راد آخرین اثری است که در سالن چهارسوی تئاتر شهر در سال جاری اجرا می‌شود. "عیش و نیستی" روایتگر سوء‌تفاهماتی در زندگی یک نویسنده است و راد،‌ هوشنگ قوانلو، سامان دارابی و زری اماد از جمله بازیگران نمایش هستند. با گذشت 17 اجرای نمایش در سالن 122 نفری چهارسو تعداد یک هزار و 111 تماشاگر و مخاطب تئاتر از "عیش و نیستی" دیدن کردند.



منیژه محامدی نیز کارگردان دیگری است که نمایش "دوازده" را از 13 بهمن‌ماه در سالن 103 نفری سایه به صحنه برده است. "دوازده" برگرفته از نمایشنامه "دوازده مرد خشمگین" روایتگر هیئت منصفه دادگاهی است که باید رأی به محکومیت یا تبرئه متهم بدهند. محمد اسکندری،‌ مهوش افشارپناه، فروغ قجابگلی، سام کبودوند و جواد نمکی از جمله بازیگران نمایش "دوازده" هستند که با 17 اجرا میزبان یک هزار و 142 تماشاگر بوده است.



اما کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر نیز این روزها با استقبال خوب مخاطبان تئاتر همراه بوده و نمایش "شام آخر" به کارگردانی احمد سلیمانی با 18 اجرا 490 تماشاگر داشته است. "شام آخر" که روایتگر زندگی چند انسان در دوران جنگ است تلفیقی از موسیقی، نور و حرکت است.



در مجموعه و طی آمار اعلام شده توسط روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، بزرگترین مجموعه تئاتری کشور از 18 فروردین تا 9 اسفندماه سال جاری 129 هزار و 869 تماشاگر داشته است.

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