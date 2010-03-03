آزادی خبری شامل پخش زنده حملات طالبان نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "وحید عمر" سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته در کنفرانس خبری هفتگی گفت: ممنوعیت پخش زنده از حملات شبه نظامیان را نمی توان سانسور خبری نامید زیرا این موضوع مربوط به رسانه ها نیست.

وی افزود: دولت با ممنوعیت پخش زنده از حملات شبه نظامیان از طرفی درصدد حفاظت از جان روزنامه نگاران است و از طرفی دیگر به دشمنان اجازه سوءاستفاده از موقعیت موجود و تهدید کردن زندگی نیروهای امنیتی را نمی دهد.

اظهارات سخنگوی "حامد کرزای" در حالی بیان می شود که جامعه مطبوعات این تصمیم را اقدامی مهم علیه آزادی مطبوعات می دانند و آن را محکوم کردند.

ممنوعیت پخش زنده از حملات شبه نظامیان به دنبال انفجار انتحاری روز جمعه طالبان در داخل یک اتوموبیل و تیراندازی در مرکز پایتخت کابل اعلام شد که در پی آن 17 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند.