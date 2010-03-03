به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون مجدد پذیرش دستیاری تخصصی، پیش کارورزی و جامع علوم پایه پزشکی، روز پنجشنبه مورخ 13 اسفند ماه همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) در سراسر کشور برگزار میشود.
بنابراین گزارش مراحل برگزاری آزمون مجدد دستیاری از جمله قرنطینه، طراحی، تایپ و تکثیر سئوالها نسبت به دوره قبل تغییر کرده و افراد جدیدی در تمام مراحل برگزاری آزمون، حضور دارند و دستاندرکاران برگزاری آزمون نیز تا زمان برگزاری آزمون در قرنطینه خواهند ماند.
پیگیریها برای شناسایی و مجازات عاملان اصلی تخلف در آزمون قبلی که از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد، ادامه دارد.
پیش از این، دکتر دستجردی با ارسال نامههای جداگانهای به معاون اول رییس جمهور و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواستار مساعدت و تمهیداتی برای شرکت مجدد داوطلبان شاغل دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح در این آزمون شده بود.
همچنین معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه نیز طی بخشنامهای، دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور را موظف به ایجاد تمهیدات لازم برای حفظ آمادگی داوطلبان شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی کرد.
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