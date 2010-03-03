به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون مجدد پذیرش دستیاری تخصصی، پیش کارورزی و جامع علوم پایه پزشکی، روز پنجشنبه مورخ 13 اسفند ماه همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) در سراسر کشور برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش مراحل برگزاری آزمون مجدد دستیاری از جمله قرنطینه، طراحی، تایپ و تکثیر سئوال­ها نسبت به دوره قبل تغییر کرده و افراد جدیدی در تمام مراحل برگزاری آزمون، حضور دارند و دست­اندرکاران برگزاری آزمون نیز تا زمان برگزاری آزمون در قرنطینه خواهند ماند.

پیگیریها برای شناسایی و مجازات عاملان اصلی تخلف در آزمون قبلی که از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد، ادامه دارد.

پیش از این، دکتر دستجردی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به معاون اول رییس جمهور و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواستار مساعدت و تمهیداتی برای شرکت مجدد داوطلبان شاغل دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح در این آزمون شده بود.

همچنین معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه نیز طی بخشنامه‌ای، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را موظف به ایجاد تمهیدات لازم برای حفظ آمادگی داوطلبان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کرد.