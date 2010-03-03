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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

آزمون مجدد دستیاری فردا برگزار می‌شود

آزمون مجدد دستیاری فردا برگزار می‌شود

آزمون مجدد پذیرش دستیاری تخصصی با حضور بیش از 16 هزار نفر داوطلب، فردا در حوزه‌های دانشگاهی سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون مجدد پذیرش دستیاری تخصصی، پیش کارورزی و جامع علوم پایه پزشکی، روز پنجشنبه مورخ 13 اسفند ماه همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) در سراسر کشور برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش مراحل برگزاری آزمون مجدد دستیاری از جمله قرنطینه، طراحی، تایپ و تکثیر سئوال­ها نسبت به دوره قبل تغییر کرده و افراد جدیدی در تمام مراحل برگزاری آزمون، حضور دارند و دست­اندرکاران برگزاری آزمون نیز تا زمان برگزاری آزمون در قرنطینه خواهند ماند.

پیگیریها برای شناسایی و مجازات عاملان اصلی تخلف در آزمون قبلی که از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد، ادامه دارد.

پیش از این، دکتر دستجردی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به معاون اول رییس جمهور و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواستار مساعدت و تمهیداتی برای شرکت مجدد داوطلبان شاغل دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح در این آزمون شده بود.

همچنین معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه نیز طی بخشنامه‌ای، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را موظف به ایجاد تمهیدات لازم برای حفظ آمادگی داوطلبان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کرد.

کد مطلب 1044886

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