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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

اطلاعیه مهم وزارت بهداشت در خصوص برگزاری آزمون مجدد دستیاری

اطلاعیه مهم وزارت بهداشت در خصوص برگزاری آزمون مجدد دستیاری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه مهمی از کلیه داوطلبین آزمون دستیاری تخصصی درخواست کرد تا در فرصت باقیمانده تا برگزاری آزمون دستیاری نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه تأکید شده است داوطلبینی که تاکنون موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مجدد دستیاری تخصصی پزشکی نشده‌اند، با ورود به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir‌ و با استفاده از کد رهگیری کارت خود را دریافت نمایند.

داوطلبینی که کد رهگیری خود را فراموش نموده‌اند نیز می‌توانند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به دریافت کد رهگیری و کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.

در پایان این اطلاعیه از داوطلبین خواسته شده در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با شماره تلفن 81452574 و 81452575 تماس حاصل نمایند.

آزمون دستیاری تخصصی پزشکی فردا پنج‌شنبه 13/12/88 به صورت همزمان در حوزه‌های دانشگاهی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1044887

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