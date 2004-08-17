چاه خندق درگروه بازنده ها قرارگرفت

به گزارش خبرنگار" مهر" وي درنخستين مسابقه خود به ديدارريكاردواكارته جودوكاراسپانيايي رفت كه درپايان پنج دقيقه‌ وقت قانوني اين مسابقه هردوجودوكار به دليل دريافت يك اخطارويك امتياز كوكا، مساوي شدند. درادامه اين مبارزه كار به وقت اضافي كشيد كه درسه دقيقه وسي ثانيه مانده به پايان مسابقه چاه خندق با ضربه‌ فني موفق شد حريف اسپانيايي خود راازپيش رو بردارد.

چاه خندق دردومين مبارزه خود در اين وزن به ديدار رومن گونتياك ازاكراين رفت. دراين مسابقه هردوجودوكار با يك امتياز كوكا مساوي بودند. ضمن اينكه در ادامه چاه خندق يك امتياز ديگركوكا را نيز به جمع امتيازات خود اضافه كرد. اما اين پايان كارنبود وجودوكاراكرايني دريك لحظه از موقعيت به دست آمده استفاده كرد وبا امتيازايپون برابرچاه خندق به پيروزي رسيد. با توجه به شكست چاه خندق وي به گروه‌ بازنده‌ها رفت ودراين گروه مسابقات خود را براي كسب مدال برنز ادامه خواهد داد.