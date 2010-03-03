ذوب آهن را در اصفهان شگفت زده خواهیم کرد

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هر چند این تیم در بهترین شرایط آمادگی خود بسر می برد اما تیم شاهین نیز با برگشتن برخی بازیکنان محروم و مصدوم خود از امادگی بهتری نسبت به هفته های قبل برخوردار است.

وی اظهار داشت: بازیکنانم به لحاظ بدنی و تاکتیکی در شرایط مطلوبی بسر می برند و سعی داریم آنها را تا زمان دیدار برابر ذوب آهن همچنان آماده نگاه داریم.

یاوری گفت: در بازی قبل مقابل صبای قم شکست تلخ و دور از انتظاری داشتیم که شرایط را برایمان بسیار سخت کرده است.

وی افزود: با توجه به پایان بازی های لیگ برتر در بازی های بعدی باید امتیازات لازم را کسب کنبم تا بتوانیم در لیگ برتر ماندگار شویم، به نظرم ماندن در لیگ برتر با شاهین کمتر از قهرمانی نخواهد بود.

یاوری با تاکید بر این که جزء پیروزی هیچ انتظاری از بازیکنان ندارم، گفت: در فوتبال سه امتیاری یا باید برد و یا باخت مساوی برای هر دو تیم سودی نخواهد داشت، ما در این بازی به دنبال شکست ذوب آهن هستیم.