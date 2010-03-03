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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۱

در سیستان و بلوچستان؛

2800 طلبه و دانشجو تحت پوشش کمیته امداد هستند

2800 طلبه و دانشجو تحت پوشش کمیته امداد هستند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سیستان و بلوچستان از تحت پوشش قرار دادن دو هزار و 850 طلبه و دانشجوی سیستانی و بلوچستانی، توسط این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زابل، محسن مسعودیان راد در حاشیه همایش دانشجویان و طلاب تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زابل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 850 طلبه و دانشجو و پنج هزار و 900 دانش آموز در استان سیستان و بلوچستان تحت پوشش این نهاد هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سیستان و بلوچستان افزود: برای ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی بهتر به دانش آموزان تحت پوشش، هم اکنون در شش مجتمع شبانه روزی در شهرهای مختلف به 407 دانش آموز خدمات شبانه روزی ارائه می شود.

وی همچنین اعلام کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان امسال بیش از 20 میلیارد ریال در بخش فرهنگی هزینه کرده است.

کد مطلب 1044891

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