شکست ذوب آهن دور از انتظار نیست

بهادر عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: ذوب آهن بعد از شکست سپاهان و برد مقابل الاهلی امارات از روحیه بسیار بالایی برخوردار است و در این بازی قطعا به دنبال کسب سه امتیاز خواهد بود.

وی اظهار داشت: ما نیز به جهت این که از پایین جدول جدا شویم و بتوانیم وضعیتمان را بهبود ببخشیم باید با امتیاز اصفهان را ترک کنیم.

مدافع سابق پیروزی تهران با بیان اینکه بازی جمعه، دو تیم بازی جذاب و تماشگر پسندی به نمایش خواهند گذاشت، گفت: ذوب آهن برای عقب نمادن از کورس قهرمانی تلاش می کند و ما نیز برای فرار از سقوط، تفکرات هجومی دو تیم باعث زیبا شدن این بازی خواهد شد.

عبدی در خصوص ماندن شاهین در لیگ برتر گفت: شاهین بوشهر و مردم این استان نشان داده اند که شاهین و استان بوشهر شایسته داشتن یک تیم در لیگ برتر هستند.

وی اظهار داشت: هرچند من یک بازیکن غیر بومی هستم اما با جان و دل برای سربلندی مردم خونگرم استان بوشهر و شاهین تلاش خواهم کرد.