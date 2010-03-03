سوریه هم ابومازن را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "ابومازن" پیش از این مقامات سوری را از اینکه در نظر دارد در روز شنبه به دمشق سفر کند، مطلع ساخته بود.

بنابر این گزارش، دولت سوریه در واکنش به این تصمیم با اشاره به اینکه در روزهای آتی شاهد افزایش رفت و آمد مقامات بلندپایه دیپلماتیک در دمشق هستیم، از پذیرفتن رئیس تشکیلات خودگردان عذرخواهی کرده است.

بر این اساس، تشکیلات خودگردان فلسطین این تصمیم سوریه را به معنای ابراز نارضایتی دمشق از سیاست های ابومازن تعبیر کرده اند.

پیش از این، مقامات تونس تقاضای ابومازن مبنی بر سفر به این کشور را رد کرده بودند و "معمر قذافی" (رهبر لیبی) نیز رئیس تشکیلات خودگردان را که به طرابلس سفر کرده بود، به حضور نپذیرفته بود.

گفته می شود علت مخالفت قذافی در دیدار با ابومازن، مخالفت رئیس تشکیلات خودگردان با امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین با حماس در زمان برگزاری کنفرانس اتحادیه عرب در روز بیست و هفتم ماه مارس جاری (7 فروردین) بوده است.