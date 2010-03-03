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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

طرح "رادیو نگاران" اجرا می‌شود

طرح "رادیو نگاران" اجرا می‌شود

روابط عمومی معاونت صدا با هدف قدردانی از خبرنگاران خبرگزاریها، مطبوعات و مجلات که سال 88 نسبت به انعکاس اخبار و تصاویر فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه صدا اهتمام نمودند، در چهارم اردیبهشت سال 89 همزمان با سالروز رادیو مراسم "‌رادیو نگاران" را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محورهای قابل تقدیر عبارتند از فعال بودن روزانه ستون مرتبط با رادیو، در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، انتشار اخبار مرتبط با رادیو در قالب‌های خبری، گزارشی، ‌مصاحبه و عکس، معرفی برنامه‌های شبکه‌های رادیویی از طریق گفتگو با عوامل برنامه ساز، ارتباط داوطلبانه اصحاب رسانه با مسئولان روابط عمومی، گروه‌ها و شبکه‌های رادیویی جهت کسب اخبار و انتشار آن، انعکاس دیدگاه‌های مخاطبان برنامه‌های شبکه‌های رادیوی از طریق مصاحبه، نظرسنجی و ... 

علاقمندان می‌توانند با انتخاب و ارسال حداقل سه نمونه اثر از تولیدات خود در محورهای یاد شده و ارائه آمار کمی تمام فعالیت‌های خویش که از تاریخ اول فروردین 1388 تا 29 اسفند 1388 تولید و منتشر شده است، حداکثر تا 15 فروردین 1389 در این طرح شرکت کنند.

مطالب دریافتی با حضور اساتید دانشکده‌های روزنامه‌نگاری بررسی و برترین ها در چهارم اردیبهشت 1389 مصادف با سالروز رادیو معرفی می‌شوند. به سه خبرنگار، سه روزنامه، سه خبرگزاری و سه مجله برگزیده لوح تقدیر ویژه "رادیونگاران" و سه سکه بهار آزادی اهدا می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت Radio.ir  مراجعه کنید. محل دریافت آثار جام جم – ساختمان شهدای رادیو – طبقه پنجم  شماره 15.

کد مطلب 1044896

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