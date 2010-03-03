به گزارش خبرگزاری مهر، محورهای قابل تقدیر عبارتند از فعال بودن روزانه ستون مرتبط با رادیو، در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، انتشار اخبار مرتبط با رادیو در قالب‌های خبری، گزارشی، ‌مصاحبه و عکس، معرفی برنامه‌های شبکه‌های رادیویی از طریق گفتگو با عوامل برنامه ساز، ارتباط داوطلبانه اصحاب رسانه با مسئولان روابط عمومی، گروه‌ها و شبکه‌های رادیویی جهت کسب اخبار و انتشار آن، انعکاس دیدگاه‌های مخاطبان برنامه‌های شبکه‌های رادیوی از طریق مصاحبه، نظرسنجی و ...

علاقمندان می‌توانند با انتخاب و ارسال حداقل سه نمونه اثر از تولیدات خود در محورهای یاد شده و ارائه آمار کمی تمام فعالیت‌های خویش که از تاریخ اول فروردین 1388 تا 29 اسفند 1388 تولید و منتشر شده است، حداکثر تا 15 فروردین 1389 در این طرح شرکت کنند.

مطالب دریافتی با حضور اساتید دانشکده‌های روزنامه‌نگاری بررسی و برترین ها در چهارم اردیبهشت 1389 مصادف با سالروز رادیو معرفی می‌شوند. به سه خبرنگار، سه روزنامه، سه خبرگزاری و سه مجله برگزیده لوح تقدیر ویژه "رادیونگاران" و سه سکه بهار آزادی اهدا می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت Radio.ir مراجعه کنید. محل دریافت آثار جام جم – ساختمان شهدای رادیو – طبقه پنجم شماره 15.