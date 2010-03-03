به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با سخنرانی دکتر براتلو ساعت 10 صبح در محل پژوهشگاه برگزار می شود .

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نهادی پژوهشی است که به طور عمده، وظیفه تحقیق در علوم انسانی و انجام مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد. به نحوی که بیشتر اساتید برجسته حوزه علوم انسانی در کارنامه خود ارتباط مؤثری با این پژوهشگاه داشته‌اند.

در سال 1360 با ادغام 12 مؤسسه پژوهشی، نهادی با عنوان "مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی" وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل شد. در سال 1369 پس از تغییر تشکیلات سازمانی، این مؤسسه با تصویب شورای گسترش آموزش عالی عنوان "پژوهشگاه" را دریافت کرد که تشکیلات سازمانی آن در خرداد ماه 1372 به تصویب نهایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید.

نشست "رویکرد دینی در الگوی شهروندی" روز دوشنبه 17 بهمن ساعت 10 در محل پژوهشگاه واقع در بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی برگزار می‌شود.