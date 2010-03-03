1330 منطقه زمین لغزش در آذربایجان غربی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق امیری صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته منابع طبیعی افزود: این طرح با هدف ایمنی و ارتقای سطح سلامتو انجام اقدامات کنترلی برای نخستین بار در سطح کشور در این استان اجرا شده است.

وی حرکت های توده ای خاک را از عمده علل بروز زمین لغزش عنوان کرد و بیان داشت: در صورت عدم انجام اقدامات کنترلی ادامه این روند موجب تخریب روستاها، سدها، راه آهن می شود.

امیری با اشاره به بروز زمین لغزش در منطقه قطور شهرستان خوی و خارج شدن قطار ایران ترکیه از مسیر طی سالجاری ادامه داد: جهت شناسایی و کنترل زمین لغزش در این منطقه 800 میلیون ریال اعتبار در وسعت 326 هکتار از این منطقه اختصاص یافته است.

مدیر‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی در ادامه از استرداد 170 فقره از اراضی منابع طبیعی استان به صاحبان اصلی آنها خبرداد و خاطرنشان کرد: در سال جاری 300 فقره پرونده شکایت مبنی بر وجود اراضی افراد در عرصه‌های ملی علیه اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تشکیل شده است که از این تعداد، 206 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

امیری با اشاره به اینکه از پرونده‌های مورد بررسی قرار گرفته فقط 36 مورد از شکایات رد شده است، تصریح کرد: 170 فقره از این پرونده‌ها زمین افراد شخصی بود که بعد از ارائه اسناد و مدارک به صاحبان اصلی آنها بازگردانده شده است.

این مقام مسئول اعلام کرد: در تمام شهرستان‌های آذربایجان غربی کمیسیون ماده واحده تشکیل شده است و در حال حاضر 17 کمیسیون ماده واحده در نمایندگی‌های این اداره‌کل در شهرستان‌های مختلف استان مستقر است.

امیری افزود: در سه میلیون و 400 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان عملیات نقشه‌برداری انجام گرفته که این میزان شامل 90 درصد از کل اراضی منابع طبیعی استان است.

وی با بیان اینکه بعد از نقشه‌برداری، برای اراضی طبیعی سند صادر می‌شود، خاطرنشان کرد: برای 65 درصد از کل اراضی طبیعی که نقشه آنها تهیه شده سند صادر شده است.

امیری کل اراضی استان را چهار میلیون 200 هزار هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: از این میزان اراضی موجود در استان، سه میلیون و 800 هزار هکتار مربوط به اراضی خشکی و مابقی اراضی را آب‌های موجود در استان تشکیل می‌دهد.

وی میزان اراضی منابع طبیعی استان را بیش از دو میلیون و 500 هزار هکتار عنوان کرد و افزود: 420 هزار هکتار از اراضی استان را پارک ملی دریاچه ارومیه است که 75 درصد از مساحت آن را خشکی‌های استان و عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد.

وی همچنین با بیان اینکه سه میلیون و 640 هزار هکتار از اراضی حوزه آبخیز استان شناسایی شده است، افزود: از این میزان در دو میلیون و 640 هزار هکتار مطالعات توجیهی انجام گرفته است.

امیری با اشاره به وجود چهار حوزه آبریز در استان گفت: 29 حوزه آبخیز در سطح استان وجود دارد که آب این حوزه‌های آبخیز، به چهار حوزه آبریز منتقل می‌شود.

وی در ادامه از توزیع 650 هزار اصله نهال جنگلی و چوبی همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی در استان خبرداد و هفته منابع طبیعی را فرصت مناسبی برای ترویج، آموزش و فرهنگ سازی در راستای حفظ و صیانت از عرصه های طبیعی در کشور عنوان کرد.

امیری با اشاره به شعار امسال هفته منابع طبیعی تحت عنوان حفاظت طبیعت، پیروی شریعت اظهار کرد: برنامه های این هفته در محورهای درختکاری، منابع طبیعی، آموزش، پژوهش و رسانه ها، منابع طبیعی، آبخیزداری و جامع نگری، منابع طبیعی، بسیج سازندگی و نهضت سبز، منابع طبیعی، قانون و حفاظت، منابع طبیعی، مقابله با آثار زیانبار گرد و غبار و تغییرات آب و هوایی و نیز منابع طبیعی، آموزه های دینی و سازمان های مردم نهاد اجرا می شود.

وی ادامه داد: نواختن زنگ سبز در مدارس استان، تقدیر و تجلیل از مجریان و بهره برداران نمونه منابع طبیعی و آبخیزداری، تامین و توزیع غرس نهال، بسیج مردمی جهت حضور در عرصه های منابع طبیعی به منظور احیا سنت درختکاری از جمله برنامه های این اداره کل در هفته منابع طبیعی است.

امیری، نشست مشترک با حضور قضات و مسوولان دادگستری استان با هدف تبیین قوانین حاکمیتی منابع طبیعی و ارائه شیوه های نوین قوانین در جهت پیشگیری و مقابله با متجاوزین عرصه های منابع طبیعی، برگزاری نشست های تخصصی با محوریت اتخاذ راهکارهای جدید صیانت و احیا عرصه های جنگلی، دیدار با ائمه جمعه و برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی را از دیگر برنامه های اجرایی در هفته منابع طبیعی عنوان کرد.