بزرگترین واحد تولید داروهاى ضد سرطان خاورمیانه بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، خط تولید داروهای ضد سرطان در کارخانه شیمی درمانی سبحان واقع در شهر صنعتی رشت راه اندازی شده است.

این کارخانه مجهز به مدرن ‌ترین و نوین ‌ترین فناوریها در زمینه تولید داروهای ضد سرطان است که با رعایت موازین بهداشتی و زیست محیطی ساخته شده است.

برای راه اندازی این واحد تولیدی که در کشور و خاورمیانه منحصربه فرد است، بیش از 40 میلیارد ریال سرمایه ‌گذاری شده است و این واحد تولیدی قابلیت تولید مجموعه ای از داروهای ضد سرطان و انواع آنتی ‌بیوتیکها را دارد.

با راه اندازی این واحد تولیدی، علاوه بر تامین داروی مورد نیاز بیماران در کشور و رفع واردات آن از خارج، قیمت تمام شده این دارو برای درمان نیز به شدت کاهش می یابد.

در این واحد تولیدی حدود 170 نفر از نیروهای متخصص و تحصیل کرده مشغول به کار می شوند که از این نظر نیز دارای اهمیت است.

بنابر اعلام استانداری گیلان خبرنگاران برای پوشش خبری این برنامه باید ساعت 11 و 30 دقیقه در محل کارخانه حضور پیدا کنند.