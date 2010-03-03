  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

ساماندهی فاز دوم رودخانه قره سو کرمانشاه آغاز شد

ساماندهی فاز دوم رودخانه قره سو کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: ساماندهی فاز دوم رودخانه قرء سو کرمانشاه با حضور استاندار صبح چهارشنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه در این مراسم گفت: وظیفه مدیران خدمات رسانی مطلوب و گسترده به مردم است و در این راستا هیچ کوتاهی از کسی پذیرفتنی نیست.

 

وی اظهار داشت: چهره شهر کرمانشاه نیاز به تغییر و بازسازی دارد بنابراین هماهنگی و بکارگیری تمامی توان از مسئولان ذیربط برای انجام این مهم ضروری است.

 

استاندار کرمانشاه ساماندهی بافتهای فرسوده ، احداث خیابان ها و روگذاره های جدید و ایجاد تفرجگاه های زیبا در سطح شهر را ضروری عنوان کرد.

 

وی تصریح کرد: شهر کرمانشاه زمینه زیادی برای کار و عمران دارد بنابراین از مسئولان ذیربط می خواهیم که روند توسعه و آبادانی شهر را با اجرای پروژه های در دست اقدام و پروژه های مورد نیاز سرعت بخشند.

 

استاندار کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح ساماندهی فاز دوم رودخانه قرسوء خاطر نشان کرد: خوشبختانه پروژه های خوب و مناسبی برای شهر کرمانشاه طی چند مدت گذشته شروع شده که ساماندهی فاز اول و دوم رود خانه قره سو از جمله این پروژه ها است.

 

وی افزود: با اجرای این پروژه منظره مفرح و زیبایی برای شهر کرمانشاه محقق خواهد شد که بی شک در جذب گردشگر نیز موثر است.

 

هاشمی تصریح کرد:به لحاظ اینکه استان کرمانشاه مرکزیت منطقة غرب کشور است، لذا شهرداری کرمانشاه باید به عنوان الگویی برای استان های همجوار و دیگر شهرهای استان مطرح شود.

 

وی افزود: شهر کرمانشاه در حال حرکت به سمت توسعه است بنابراین همگی باید به این روند حرکتی و ارائه خدمات گسترده تر و وسیع تر به مردم  کمک کنند.

 

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: مسوولیت ساماندهی فاز اول رودخانه قره سو با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و فاز دوم آن نیز با شهرداری است، بنابراین هر دستگاهی که زودتر اقدام به اتمام کار کند توانمندی و تلاش مطلوب خود را به نمایش گذاشته است.

کد مطلب 1044902

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها