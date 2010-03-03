سعید طباطبایی دبیر جایزه "روزی روزگاری" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: پس از دو بار تاخیر و یکبار لغو به دلایل فنی مراسم پایانی سومین دوره جایزه ادبی "روزی‌ روزگاری" که قرار بود به‌ روال هر سال در بهار و به ‌طور عمومی برگزار شود سرانجام در زمستان و به ‌طور خصوصی در منزل دبیر جایزه برگزار شد.

حاصل این تاخیرها و لغو و همچنین چند مورد تخلف از اساسنامه‌ سبب شد که در پایان مراسم سومین دوره،‌ دبیرخانه‌ جایزه اعلام کند که تصمیمگیری به ادامه یا تعطیل جایزه را بر عهده‌ هیئت امنا می‌گذارد.

با توجه به تنگی وقت با یکایک اعضای هیئت امنا (به ‌ترتیب حروف الفبا، پروین سلاجقه، عنایت سمیعی، محمد صنعتی، مشیت علایی، عبدالله کوثری، جمال میرصادقی و مهشید نونهالی) تلفنی تماس گرفته شد تا به سه پرسش که ادامه جایزه به آنها بستگی داشت پاسخ دهند.

از آن‌جا که پاسخ اکثریت قاطع اعضا به سه پرسش مثبت بود جایزه ادبی "روزی‌ روزگاری" افتخار دارد آغاز چهارمین دوره خود را با دبیری سعید طباطبایی اعلام کند و امیدوار است که به ‌رغم تنگی وقت بتواند دو حوز رقابتی جدید اعلام ‌شده (نقد و طرح روی جلد) را نیز از همین دوره وارد جایزه کند.