صنعت آبزیان و دام و طیور کشور در خواب 40 ساله

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد سالک یوسفی صبح چهارشنبه در همایش ارتقای بهره وری و ارزش افزوده اقتصادی دام و طیور و آبزیان افزود: در صورت رقابت آزاد با کشورهای جهان چاره ای نداریم جز اینکه در تمامی زمینه ها این صنعت را تعطیل کنیم.

وی با ابراز تاسف از عدم پیشرفت در این صنعت در مقایسه با کشورهای همسایه افزود: کشور های همسایه و یا کشورهایی که این صنعت را از ما آموخته اند با تفکر صنعتی توانسته اند با بهره وری بالاتری در این صنعت فعالیت کرده و تولیدات ارزان تر با راندمان بالایی به بازار عرضه کنند.

به گفته یوسفی طبق آمار، بالاترین میزان اشتغالزایی و وسعت کاری را صنعت دام، طیور و آبزیان در کشور ایجاد کرده است.

وی علت ضعف کشور در این صنعت را نداشتن استراتژی منسجم و متمرکز دانست و خاطرنشان کرد: مرغداری های کشور هنوز مجهز به سیستم پی ال سی نشده اند و این در حالیست که در بازدید از افغانستان مرغداری های آنها مجهز به این سیستم هستند.

یوسفی تصریح کرد: در محصولات گوشتی صادرات انجام نمی شود و تنها تخم مرغ به صورت فصلی صادر می شود، که به دلیل ایجاد تورم و بالا رفتن هزینه تخم مرغ دولت اجازه صادرات تخم مرغ را هم نمی دهد.

مشاور امور فنی و اجرایی صنایع و معادن در اعتراض به عملکرد وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: شرکتی که استانداردهای چهار اروپا را دریافت کرده از وزارت بهداشت نمی تواند مجوز بگیرد و این به دلیل عدم آشنایی با فرآورده ها و تکنولوژی روز و دوری صنعت از دانشگاه است.

نان صنعتی ارزانتر از نان یارانه ای است/40 درصد نان کشور صنعتی می شود

مشاور امور فنی و اجرایی وزارت صنایع و معادن در ادامه این همایش گفت: نان سنتی را به شیوه صنعتی تولید می کنیم که هم از نان یارانه ای ارزان تر است و هم تا دو هفته ماندگاری دارد.

یوسفی مسیر طی شده نان صنعتی و رسیدن آن به دست مردم را دو ماه ذکر کرد و گفت: در تولید انواع ماکارونی که بدون آب تهیه می شود قیمت مختوم آن 700 تومان است در حالیکه سه عدد نان سنگک که در ترکیب آن آب هم وجود دارد نزدیک هزار تومان می شود.

وی با بیان اینکه تا دوسال آینده 40 در صد نان ها به صورت صنعتی خواهد بود در خصوص هدفمند کردن یارانه ها در صنعت نان بیان کرد: هم اکنون چهار هزار میلیارد تومان یارانه صرف نان می شود که با هدفمند کردن یارانه ها 35 درصد بهره وری در این حوزه را بالا برده و مبلغ یاد شده به خود مردم باز می گردد.

مشاور امور فنی و اجرایی وزارت صنایع و معادن همچنین با بیان اینکه نان صنعتی برای تمامی ذائقه ها و رژیم های مختلف طراحی شده است، یادآور شد: در این روش همه گونه نان از سنگک گرفته تا نان های حجیم، نان های رژیمی و نان های پروتئینه برای ورزشکاران پیش بینی شده است.

وی با اشاره به هزینه سرسام آور تولید نان در کشور بیان کرد: نزدیک 18 میلیون تن گندم در کشور صرف تهیه نان می شود که با ضرب این 18 تن در رقم پایه 300 تومان به رقم بسیار بزرگی خواهیم رسید.

یوسفی با بررسی رویکرد بهداشتی به تولید نان صنعتی ذکر کرد: از جمله موارد بهداشتی که در تولید نان صنعتی داشته ایم حذف جوش شیرین، حرارت غیر مسقیم دادن و رعایت بهداشت است.