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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

20 زورخانه در کرمانشاه به بهره برداری می‌رسد

20 زورخانه در کرمانشاه به بهره برداری می‌رسد

به دنبال پیگیری‎های انجام شده توسط فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای، استاندار کرمانشاه ساخت و بهره‎برداری از 20 زورخانه در این استان را متعهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تفاهم نامه امضا شده میان فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای با استانداری استان کرمانشاه، 14 زورخانه در شهرهای مختلف این استان ساخته می‌شود. ضمن اینکه برای مرکز این استان نیز ساخت 6 زورخانه پیش بینی شده است.

همچنین کمک 5 میلیارد ریالی به مرمت، زیباسازی و تجهیز 9 زورخانه از دیگر مفاد تفاهم نامه امضا شده است که پرداخت آن را استانداری استان کرمانشاه متقبل شده است.

استان کرمانشاه بعد از اجرایی شدن کامل تفاهم نامه منعقد شده با فدراسیون پهلوانی و زورخانه‎ای، دارای حدود 30 زورخانه خواهد شد.

کد مطلب 1044906

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