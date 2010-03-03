ذوب آهن در برابر تیمی آماده و مصمم قرار می گیرد

ایوان پترویچ در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در بازی قبل مقابل صبای قم به دلیل مصدومیت نتوانستم بازی کنم اما در این بازی جبران بازی هفته قبل را خواهم کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به شکستی که در مقابل صبای قم داشتیم وضعیتمان دگرگون شد چرا که با پیروزی در آن بازی خطر سقوط را دیگر احساس نمی کردیم.

هافیک سابق تیم پیروزی تهران گفت: دو بازی سخت در اصفهان داریم، هر دو تیم برای قهرمانی تلاش می کنند، پیش بینی من این است که بازی های سختی در مقابل این دو تیم خواهیم داشت.

پترویچ با بیان اینکه شاهین تیمی دست و پا بسته در مقابل این دو تیم نخواهد بود، گفت: هر چند در رتبه های پایین جدول قرار داریم اما به نظر من این جایگاه، جایگاه واقعی شاهین نیست و ما باید حداقل جز 9 تیم بالای جدول باشیم.

وی افزود: ضعف داوری و ضعف در برخی بازیکنان باعث شد تا نتوانیم نتایج مورد نیاز را کسب کنیم که این امر باعث شد تا امتیازات زیادی را از دست دهیم.

پترویچ ابراز امیدواری کرد که شاهین با کسب نتایج لازم سال آینده نیز در لیگ برتر حضور داشته باشد.