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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

عشایر آذربایجان غربی 13 هزار تن گوشت تولید کردند

عشایر آذربایجان غربی 13 هزار تن گوشت تولید کردند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور عشایری آذربایجان غربی از تولید 13 هزار تن گوشت تولید عشایر استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ولی خلیلی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اعلام اینکه عشایر آذربایجان غربی 25 درصد کل محصولات پروتئینی استان را تولید می کنند افزود: همچنین عشایر استان امسال 30 هزار تن شیر و 20 هزار تن پشم تولید و به بازارهای استان و کشور عرضه کرده اند.

وی در ادامه از اجرای  60 طرح عمرانی در مناطق عشایری استان خبرداد و اظهار داشت: این طرح ها شامل استخر کشاورزی، چاه عمیق، آبرسانی سیار، بهسازی چشمه در مناطق ییلاقی، احداث ایل راه ها و انبارهای 500 تنی چند منظوره است.

خلیلی افزود : برای اجرای این طرح ها در مجموع 13 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی ، خشکسالی و حوادث غیر مترقبه هزینه شده است.

وی ادامه داد : با بهره برداری از این طرح ها ضمن بهره مندی 600 خانوار عشایری ، برای بیش از 50 نفر نیز زمینه اشتغال فراهم شده است.

در حال حاضر هزار و 448 خانوار عشایر در قالب 12 ایل و 21 طایفه مستقل در آذربایجان‌غربی زندگی می‌کنند، این عشایر با در اختیار داشتن یک هزار و 800 راس دام سبک و سنگین 25 درصد از تولیدات استان را تامین می‌کنند.

کد مطلب 1044908

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