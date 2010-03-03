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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۶

در آذربایجان غربی؛

100 میلیارد ریال به واحدهای مسکونی خسارت دیده اختصاص یافت

100 میلیارد ریال به واحدهای مسکونی خسارت دیده اختصاص یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه آذربایجان غربی گفت: امسال برای جبران خسارتهای ناشی از سیل واحدهای مسکونی در آذربایجان غربی 100 میلیاردریال اعتبار اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محبوب زارع صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه صاحبان واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل در آذربایجان غربی از تسهیلات کم بهره برای بازسازی بهره مند می شوند، بیان داشت: این تسهیلات به کسانی تعلق می گیرد که در سالجاری واحدهای مسکونی آنها دچار حادثه شده و در لیست خسارت دیدگان ناشی از سیل فرمانداری های شهرستانها به ثبت رسیده است.

وی افزود: خسارت دیدگان می توانند با مراجعه به بنیاد مسکن شهرستانهای خود از تسهیلات این طرح با کارمزد چهار درصد بهره مند شوند.

زارع با اعلام اینکه کاهش خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه از اولویتهای اصلی دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه است تصریح کرد: امسال 509 طرح عمرانی با صرف 500 میلیاردریال اعتبار در زمینه های مختلف از جمله احداث دیوار ساحلی، احداث پایگاه امداد و نجات جاده ای ، آتش نشانی و سالن های چند منظوره مدیریت بحران اجرا می شود.

وی یادآور شد: افزون بر 80 درصد از طرح های در دست اجرا در سال جاری به بهره برداری رسیده و بقیه نیز در سال آینده به اتمام خواهند رسید. 

کد مطلب 1044909

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