احدي با يسيچ مشكلي نداشت

نريمان افشاريان مديرعامل باشگاه پگاه گيلان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: احدي بخاطر مشكلات شخصي نتوانست درجمع ما باقي بماند وگرنه باشگاه پگاه علاقمند بود تا بتواند ازتجربيات اين مربي ارزشمند استفاده نمايد.

وي در مورد آخرين وضعيت پگاه خاطرنشان كرد: خوشبختانه تيم بدون هياهومشغول آماده سازي بوده وانتظارما نيزهمين است تا به اميد خدا بتوانيم درفصل آتي ليگ برترنتايج درخورتوجهي كسب نماييم. ما به دنبال ارايه فوتبال خوب وزيبا هستيم ودركنار آن به كسب نتايج قابل قبول هم چشم داريم.

افشاريان تصريح كرد: امسال فضاي بهتري براي فعاليت فراهم شده وكادرفني ومديريت باشگاه با هماهنگي مناسب قصد دارند تا پگاه را به جايگاهي درخور نام فوتبال گيلان برسانند.

وي درمورد بازيهاي تداركاتي پگاه نيز خاطرنشان كرد: بعد ازبازي روز پنجشنبه مقابل نفت ديداري دوستانه نيزمقابل اميدهاي استقلال برگزارخواهيم كرد وسپس با برق ديداري دوستانه انجام خواهيم داد ودرنهايت پاسارگاد آخرين حريف تداركاتي ما براي آمادگي هرچه بيشترخواهد بود.