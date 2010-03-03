قیمت مسکن افزایش نمی یابد/ وجود 65 هزار بافت فرسوده در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی نیکزاد در حاشیه بازدید از پروژه های در دست اجرای شهرستان پلدختر به خبرنگار مهر گفت: با دو تصمیم گرفته شده از سوی دولت به طور قطع در سال آینده قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت.

وی افزایش تسهیلات مسکن مهر را یکی از این تصمیمات دولت دانست و گفت: تصمیم بعدی دولت در حوزه مسکن در راستای خانه دار شدن همه مردم در شب عید اعلام خواهد شد.

نیکزاد با اشاره به افزایش تسهیلات مسکن، ادامه داد: از ابتدای فروردین ماه نرخ تسهیلات مسکن مهر از 20 میلیون به 25 میلیون و از 15 میلیون به 20 میلیون افزایش می یابد که با این روند ما شاهد ثبات در بازار مسکن خواهیم بود.

وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم ادامه داد: سال 89 سال به بار نشستن طرح مسکن مهر در همه شهرها و روستاهای کشور است.

نیکزاد همچنین در مورد وضعیت بافتهای فرسوده در کشور، عنوان کرد: در حال حاضر 65 هزار بافت فرسوده در سراسر کشور وجود دارد که برای اولین بار دولت 450 میلیارد تومان خط اعتباری برای نوسازی این بافت های فرسوده اختصاص داده است.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه احیا بافت های فرسوده، ادامه داد: بافت های فرسوده کشور را باید مردم بسازند.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین از تسهیلات ویژه دولت برای نوسازی بافت های فرسوده خبر داد و یادآور شد: دولت در این زمینه سه راهکار اتخاذ کرده است.

نیکزاد با اشاره به وضعیت بافت های فرسوده در استانهای کشور به ویژه لرستان، ادامه داد: پرداخت وام های بلاعوض از سوی شرکت مادرتخصصی عمران، پرداخت تسهیلات و کمک هایی در قالب سهم یک سومی استانداری، شهرداری و وزارت مسکن از جمله راهکارها در این زمینه است.