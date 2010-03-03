هفت هزار مترمربع زمین به بنیاد مسکن زهک واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زابل، علی طاهری چهارشنبه در جلسه مسکن مهر این شهرستان با اعلام این خبر اظهار داشت: این مقدار زمین برای واگذاری مسکن به صورت اجاره 99 ساله به متقاضیان تا پایان هفته آینده به بنیاد مسکن زهک واگذار می شود .

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان زهک افزود: تعداد متقاضیان طرح مسکن مهر این شهرستان 80 نفر اعلام است و با واگذاری این زمینها پیش بینی می شود تعداد متقاضیان 70 درصد افزایش یابد .

وی، همچنین تعداد روستاهای تحت پوشش طرح ویژه مسکن مهر روستایی شهرستان زهک را 140 روستا اعلام کرد و گفت: در این طرح به هر روستایی متقاضی در سه مرحله جمعا مبلغ 75 میلیون ریال وام پرداخت می شود .

طاهری خاطر نشان کرد: از سال 1385 تاکنون هزار و 430 واحد مسکونی روستایی در قالب طرح بهسازی و بازسازی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند .