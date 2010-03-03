مرغداری های کشور صرفه اقتصادی ندارند/ لزوم ایجاد واحدهای بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عیسی مرادی کریمی صبح چهارشنبه در اولین همایش ارتقای بهره وری و ارزش افزوده اقتصادی صنعت دام و طیورات و آبزیان با بیان این موضوع که واحدهای کوچک پاسخگوی نیازهای صنعت دامداری نیستند اظهار داشت: باید واحدهایی با ظرفیت بزرگ و تولیدات بالا بوجود آوریم.

وی در ادامه افزود: باید بتوانیم صرفه اقتصادی و سود کافی را با تکنولوژی روز دنیا بوجود آوریم تا بتوانیم قدرت رقابت جهانی داشته باشیم.

مرادی کریمی ظرفیت 90 درصد مرغداری های فعال آذربایجان شرقی را پایین دانست و اظهار داشت: گسترش خصوصی سازی در صنعت، افزایش اتحادیه ها همراه با اختیارات تمام در چهار چوب قانون از موارد بسیار مهمی هستند که باید به آنها توجه شود.

وی در ادامه بر مشخص سازی سیاست های حمایتی و نحوه اجرای آنها تاکید کرد و گفت: هر سال شاهد آن هستیم که سیاست جدیدی اعمال می شود، بنابراین نمی توان استراتژی خاصی را پیش گرفت.

کریمی برنامه ریزی مناسب و بلند مدت را با تغییرات هر ساله سیاست غیر ممکن دانسته و پیامد آن را از دست رفتن زمان و سرمایه مطرح کرد.

مرادی کرمانی هدفمند کردن یارانه ها در حمایت از این صنف را از دیگر راهکارهای پیشنهادی اعلام کرد و ادامه داد: هدفمند کردن یارانه های این صنف باید در جهت آموزش، واردات تکنولوژی، تربیت افراد متخصص باشد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی آذربایجان شرقی همچنین هدفمند کردن یارانه های این صنف را متفاوت از یارانه های مطرح این مدت اخیر دانست.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی از صرف شدن یارانه ها در مسائل جزئی و ظاهری ابراز تاسف کرد و افزود: برای نتیجه بخش بودن یارانه ها باید به صورت زیر بنایی از آن ها استفاده کنیم.

وی حل مسائل سیاسی و اقتصادی در نگاه کلانجهانی و حمایت از دامداران و مرغداران و دیگر اقشار را ضروری دانست.

علیرضا آقا بالایی رئیس اتحادیه کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در ادامه این همایش گفت: اولین و اصلی ترین امر در صادرات اعتماد سازی است.

وی اصلی ترین مشکل صادرات کشور را سیاسیت های خارجی عنوان کرد و اظهار داشت: هیچ کشوری به سیاست های اقتصادی ما اعتماد کامل ندارد.

وی افزود: در کشورهای خارجی حضور پیدا کرده و قرارداد امضا می کنیم اما با یک چشم بر هم زدن قانون و مقررات جدید آمده و همه چیز به باد می رود.

آقابالایی تصریح کرد: در صحبت خوب هستیم اما در عمل ضعیف عمل می کنیم و این باعث از بین رفتن اعتماد کشورهای دیگر می شود.

وی شرکت کردن در نمایشگاه های بین المللی را ضرورت دانسته و خاطرنشان کرد: باید در نمایشگاه ها شرکت کنند و اطلاعات مفید را به کشور خودمان منتقل کنند.