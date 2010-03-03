تور کنسرت های نوروزی گروه همدل در اروپا

سینا سرلک با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: گروه همدل از 27 اسفند راهی اروپا می شود تا در سه کشور اتریش، آلمان و ایتالیا به اجرای برنامه بپردازد که این تور نوروزی تا 10 فروردین به طول خواهد انجامید.

وی در ادامه افزود: ما در این تور قطعاتی را در دستگاه های شور، ماهور، همایون و آوازهای دشتی و اصفهان اجرا می کنیم. اشعار قطعات نیز از آثار مولانا، حافظ ، سعدی و عطار نیشابوری انتخاب شده است.

سرلک همچنین تصریح کرد: در این اجرا محمد جابری(دف)، رضا پدیدار(نی)، سپیده سرلک(سه تار)،علی جابری(نوازنده تنبور، تار و سرپرست گروه) حضور دارند.