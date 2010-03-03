وحدت از عوامل اقتدار مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، بلال حسن التل رئیس مرکز مطالعات وحدت اسلامی اردن در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی مقاله ای با عنوان " امت اسلامی بین سلامت تعامل مذهبی و بیماری فرقه‌گرایی" ارائه کرد و طی آن یادآور شد: بررسی تاریخ اسلام این حقیقت را روشن می کند که این امت با مراحل مختلف و فرازو نشیبهای متعدد همراه بوده است .

وی این حقیقت را مورد تأکید قرار داد که مسلمانان به هنگام یکپارچی با قوت و قدرت در مقابل دشمنان ایستاده اند و زمانی که از هم متفرق بوده، قدرت و کارایی نداشته، شکست خورده بوده اند .

حسن التل با اشاره به اینکه دوری از حق و حقیقت حربه دشمنان برای ایجاد تفرقه میان دشمنان وبهره برداری از این اختلاف افکنی است، افزود: دشمنان همواره از قدرت مسلمانان هراس داشته و به هر شکل تلاش کرده اند، امت اسلام را جاهل نگه داشته و آنها را به امور بی اهمیت مشغول کنند .

رئیس مرکز مطالعات وحدت اسلامی اردن افزود: ضعف بصیرت دینی و عدم شناسایی دقیق و کافی مسلمانان از یکدیگر زمینه و بستر مناسبی است تا دشمنان از این ناآگاهی استفاده کرده، اختلافات جزئی را به صورت برجسته طرح و مسلمانان را از اشتراکات غافل کنند .

وی تأکید کرد: تفرقه ودوری مسلمانان یکدیگر این جمعیت کثیر را تضعیف می کند و دشمنان نیز در پی همین ضعف هستند تا خود قدرت نمایی کنند.