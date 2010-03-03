93 درصد روستاهای آذربایجان شرقی برق دار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ محمدرضا اصولی تبریزی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از دو هزار و 614 روستای آذربایجان شرقی، دو هزار و 390 روستا از نعمت برق بهره مند هستند که 19 برابر روستاهای برق دار در سال 57 است.

وی همچنین با بیان اینکه با بهره مندی دو روستای زیر 20 خانوار آذربایجان شرقی از نعمت برق،‌ تمام روستاهای زیر 20 خانوار استان برق دار شدند، افزود: برای برقدار کردن دو روستای باقی مانده که از توابع شهرستان های جلفا و هادیشهر بودند صددرصد روستاهای زیر20 خانوار آذربایجان شرقی برقدار شده و برای برگزاری جشن ملی برقدار کردن روستاهای زیر 20 خانوار آماده شدند.

به گفته وی، برای برقدار کردن روستاهای یاد شده حدود چهار ماه زمان و هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال صرف شده است.

اصولی تبریزی همچنین از انجام فرایند مکانیزه نمودن شبکه برق شهرستان های آذربایجان شرقی خبر داد و با بیان اینکه تا کنون هشت شهرستان استان به این سیستم مجهز شده اند، گفت: هم اکنون نیز سیستم مکانیزه شبکه برق شهرستان اهر در حال انجام است.

وی پیاده سازی شبکه برق آذربایجان شرقی بر روی نقشه های دیجیتالی در محیط جی آی اس( GIS ) را از برنامه های مهم شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی دانست و گفت: این برنامه برای اولین بار در سطح کشور انجام شده و کاربر می تواند موقعیت شبکه برق موجود را به راحتی شناسایی و در مواقع لازم مورد استفاده قرار دهد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی، مکانیزه شدن سیستم کنترل حوادث برق، موسوم به سامانه 121 را یادآور شد و گفت: با نصب و استفاده از نرم افزار مربوطه،‌ تمام مکالمات شهروندانی که در سطح آذربایجان شرقی با این سامانه تماس گرفته اند قابل رهگیری و شنود است.

وی حدود یک و نیم درصد از فروش انرژی کل کشور را مربوط به آذربایجان شرقی عنوان و خاطر نشان کرد: شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی در 17 شهرستان به غیر از تبریز،‌اسکو و آذرشهر 575 هزار و 664 مشترک دارد.

اصولی تبریزی،‌ نوآوری ها و دستاوردهای این شرکت در سال های اخیر را چشمگیر و قابل توجه خواند و افزود:در این مدت سه طرح ملی شامل هادی های هوایی روکش دار،‌ ترانس های بدون نیاز به پست ساختمانی و تدوین مشخصات فنی کالاهای کثیرالمصرف توسط محققان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی مطرح و به نتیجه رسیده است.

وی همچنین با اشاره به توزیع بیش از یک میلیون و 470 هزار شعله لامپ کم مصرف در آذربایجان شرقی اعلام کرد: با بکارگیری این تعداد لامپ کم مصرف در مجموع 64 مگاوات معادل 11 درصد در زمان اوج مصرف انرژی برق استان صرفه جویی شده است.